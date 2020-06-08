BAKANLIK: TÜRKKAN'IN SEVR ANLAŞMASI İDDİASI KASITLI VE YIPRATMA AMAÇLI

Türkkan'ın, "buğday ithalatı" ile "Tohumculuk Kanunu'nun Türk tarımının Sevr Anlaşması" olduğu yönündeki söylemlerinin doğru olmadığına işaret edilen açıklamada, buğday ve tohumculuk sektörüne ilişkin resmi verilerin söz konusu "asılsız" iddiaların, "kasıtlı" ve "yıpratma amacı taşıdığını" ortaya koyduğu kaydedildi.

Bakanlıkça yürütülen projeler, çalışmalar ve üretime yönelik teşviklerle çok sayıda tarım ürününde ülkenin dünya liderliğinin devam ettiği ifade edilen açıklamada, Türkiye'nin buğday unu ihracatında dünyada birinci, makarna ihracatında ise ikinci sırada yer aldığı bildirildi.

BUĞDAY ÜRETİMİ BU YIL ARTACAK

Türkiye'nin buğday alanındaki iç tüketiminin tamamen yerli üretimle karşılandığı belirtilen açıklamada, 2019'da 19 milyon ton olan üretimin, 2020'de yüzde 7,9 artış ile 20,5 milyon tona çıkmasının beklendiği bilgisine yer verildi.

Açıklamada buğdayda, Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında ihracat bazlı yurt dışı ürün temin edildiğine dikkat çekilerek, "İthal edilen buğday; un, makarna, irmik ve benzeri işlenmiş ürün olarak tekrar ihraç edilmekte, ülkemize döviz girdisi sağlanmaktadır. 2019'da 7,5 milyon ton buğdayın karşılığı olan mamul madde ihracatı yapılmıştır." ifadesi kullanıldı.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK ÜRETİCİ VE İHRACATÇILARINDAN BİRİYİZ"

Açıklamada, Türkiye'nin tohumculuk sektörünün, kendi ihtiyacı olan tüm tohumluğu üretecek güç, yetenek ve kapasiteye sahip olduğuna işaret edilerek, şu değerlendirmede bulunuldu:

"2006'da çıkarılan 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu ile ülkemiz tohumculuk sektöründe özel sektörün örgütlenmesi ve üretim sürecinde hızla yer almasıyla sertifikalı tohumluk üretimi 2020 yılı itibarıyla 1 milyon tonun üzerine çıkmıştır. Son yıllarda tarımda kaydedilen gelişmeler sayesinde, üretimde, verimde, kalitede ve ihracatta artışlar gerçekleşmiştir. Ülkemiz, tohumluk konusunda kesinlikle dışa bağımlı bir ülke değildir. Dünyanın en büyük üretici ve ihracatçılarından biri olan ülkemiz, üyesi bulunduğumuz Dünya Ticaret Örgütü kuralları gereği her ülkeye tohum satabilmekte ve ihracat yaptığı pazarların talep çeşitliliği ve serbest pazar gerekleri doğrultusunda nihai ihraç ürününe dönüştürmek amacıyla tohumluk ithalatı yapmaktadır."

BÜYÜK ARTIŞLAR YAŞANDI

Son yıllarda uygulanan politikalar neticesinde sertifikalı tohum ile sertifikalı fidan üretimi ve ihracatında büyük artışlar elde edildiğine değinilen açıklamada, 2002-2019 döneminde sertifikalı tohum üretiminin 145 bin tondan yaklaşık 8 kat artış ile 1 milyon 134 bin tona, tohum ihracatının 17 milyon dolardan yaklaşık 9 kat artışla 149 milyon dolara, ihracatın ithalatı karşılama oranın da yüzde 31'de yüzde 86 seviyesine yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, yurt içinde kullanılan sertifikalı tohumluk miktarının yüzde 96'sının yerli imkanlarla yurt içinde üretilerek karşılandığı da kaydedildi.

Türkiye'de tohumculukla ilgili faaliyette bulunan firmaların tamamının Bakanlık tarafından yetkilendirilerek kayıt altına alındığı belirtilen açıklamada, bunların sayısının 939 olduğunu bildirildi.

Sermaye durumuna göre bu firmalardan 879'nun yerli, 40'nın yabancı ve 20'sinin de yerli-yabancı ortaklık şeklinde yapılandırıldığı belirtilen açıklamada, bu şirketlerin sadece üretim yapmakla kalmayıp aynı zamanda kendi kaynakları ile yerli çeşitler de geliştirdikleri bilgisine yer verildi.