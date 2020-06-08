ŞOK 10 Haziran aktüel kataloğu ürünleri, hafta içerisinde marketlerden alışverişlerini yapıp aktüel kataloğ fırsatlarından yararlanmak isteyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Ürünler firmanın Türkiye'nin 81 ilindeki şubelerinde 10 Haziran Çarşamba günü tarihinde satışa sunulacak. Mutfak ürünlerinden ev ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle ev eşyaları ve bakım ürünleri de dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. İşte ŞOK 10 Haziran aktüel kataloğu indirimleri...

ŞOK 10 HAZİRAN AKTÜEL KATALOĞU