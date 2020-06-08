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    • 08.06.2020 21:47
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    10 Haziran aktüel kataloğu indirimlerle geliyor! ŞOK'ta bu hafta o ürünlerde sürpriz fırsatlar

    10 Haziran aktüel kataloğu ürünleri bu hafta çarşamba günü raflardaki yerini alacak ve 16 Haziran Salı gününe kadar satışta olacak. Firmanın resmi internet sitesinde ŞOK 10 Haziran aktüel kataloğuyla satışa sunulan ürünlerin listesi duyuruldu. Mutfak ürünlerinden ev ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle ev eşyaları ve bakım ürünü sürprizleri dikkat çekti. Peki, ŞOK'ta aktüel indirimleri nelerdir? İşte o ürünlerin listesi

    ŞOK 10 Haziran aktüel kataloğu indirimlerle geliyor!

    ŞOK 10 Haziran aktüel kataloğu ürünleri, hafta içerisinde marketlerden alışverişlerini yapıp aktüel kataloğ fırsatlarından yararlanmak isteyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Ürünler firmanın Türkiye'nin 81 ilindeki şubelerinde 10 Haziran Çarşamba günü tarihinde satışa sunulacak. Mutfak ürünlerinden ev ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle ev eşyaları ve bakım ürünleri de dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. İşte ŞOK 10 Haziran aktüel kataloğu indirimleri...

    ŞOK 10 HAZİRAN AKTÜEL KATALOĞU

    Haberler Ekonomi ŞOK 10 Haziran aktüel kataloğu indirimlerle geliyor! ŞOK'ta bu hafta o ürünlerde sürpriz fırsatlar
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