BİM 9 Haziran Salı aktüel kataloğu ürünleri, yarın gün içerisinde marketlerden alışveriş yapacak olanlar ve fırsatları değerlendirmek isteyenler tarafından merak ediliyor. BİM 9 Haziran aktüel kataloğuyla satışa sunulan ürünlerin listesi duyuruldu. Mutfak ürünlerinden ev ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle yiyecek ve içecek ürünleri sürprizleri dikkat çekiyor. Cuma günü satışa sunulacak ürünler arasında teknoloji ürünleri ön plandaki yerini aldı.

BİM 9 HAZİRAN SALI AKTÜEL KATALOĞU