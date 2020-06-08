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    • Ekonomi
    • 08.06.2020 22:36
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    • 08.06.2020 22:36
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    9 Haziran Salı aktüel kataloğu yarın raflarda olacak! BİM'de bu hafta hangi indirimler var?

    9 Haziran Salı aktüel kataloğu ürünleri yarın raflardaki yerini alacak. Birbirinden farklı ve indirimli ürünler firmanın Türkiye'nin 81 ilindeki şubelerinde satışta olacak. BİM 9 Haziran Salı aktüel kataloğuyla satışa sunulan ürünlerin listesi duyuruldu. Mutfak ürünlerinden ev ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle ev eşyaları ve bakım ürünü sürprizleri dikkat çekti. İşte indirimli ürün fiyat listesi...

    BİM 9 Haziran Salı aktüel kataloğu yarın raflarda olacak!

    BİM 9 Haziran Salı aktüel kataloğu ürünleri, yarın gün içerisinde marketlerden alışveriş yapacak olanlar ve fırsatları değerlendirmek isteyenler tarafından merak ediliyor. BİM 9 Haziran aktüel kataloğuyla satışa sunulan ürünlerin listesi duyuruldu. Mutfak ürünlerinden ev ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle yiyecek ve içecek ürünleri sürprizleri dikkat çekiyor. Cuma günü satışa sunulacak ürünler arasında teknoloji ürünleri ön plandaki yerini aldı.

    BİM 9 HAZİRAN SALI AKTÜEL KATALOĞU

    BİM 12 HAZİRAN CUMA AKTÜEL KATALOĞU

    Haberler Ekonomi BİM 9 Haziran Salı aktüel kataloğu yarın raflarda olacak! BİM'de bu hafta hangi indirimler var?
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