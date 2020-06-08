Heyecan dolu gelişmelerin peşi sıra yaşandığı Survivor'da bu akşam iki takım arasında kıran kırana geçen bir ödül oyunu mücadelesi veriliyor. Survivor'da bu akşam ödül oyununu kazanan takıma ödül olarak 60 bin peso verileceği açıklandı. Ödülün açıklanmasının ardından gözler 1 peso kaç TL ve 60 bin peso kaç TL eder şeklindeki sorularının yanıtına çevrildi.

1 PESO KAÇ TL? 60 BİN PESO KAÇ TL EDER?

1 Dominik pesosu 0,12 TL'ye eşittir. 60 bin Dominik Pesosu ise 7 bin 95 TL'ye denk gelmektedir.