Sigortalı olarak çalışanlar sağlık sorunları nedeniyle raporlu oldukları sürelerin SGK tarafından nasıl geri ödendiğini merak ediyor… SGK rapor parası çalışanların sağlık sebeplerinden dolayı iş göremezlik halinde yani raporlu oldukları sürelerin karşılığında çalışanın mağdur olmaması ve raporlu olduğu sürece maddi kayıp ile karşılaşmaması için ödenen paradır. Rapor parası, iş göremezlik ödemesi olarak da bilinmektedir. Rapor parası alabilmek için almış olduğunuz raporu iş yerinize iletmeniz gerekmektedir. Rapor parası nasıl alınır? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
RAPOR PARASI NASIL ALINIR?
Rapor parasının alınabilmesi için öncelikle işçinin raporu alıp işverene vermesi gerekmektedir. İşveren de, bu sağlık raporunu 5 gün içinde e-rapor sistemine girer. SGK yetkililerince incelenen rapor uygunluk durumunda onaylanır. Onaylanan rapor için PTT'ye ödeme talimatı gönderilir. Ardından da işçiye SMS gönderilir. Ve son olarak işçi PTT'ye giderek rapor parasını alır.
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SGK RAPOR PARASI SORGULAMA
SGK rapor parası sorgulama işlemi E Devlet, Ziraat Bankası ve PTT üzerinden yapılabilmektedir. Ancak SGK rapor parası sorgulama işlemi öncesinde bilinmesi gereken önemli ayrıntılar bulunmaktadır. Bu ayrıntıların başında ise raporunuzun kaç gün olduğu yer almaktadır. Eğer raporunuz 3 gün ve daha fazla ise bu durumda tarafınıza SGK Rapor parası ödemesi yapılacaktır. Ancak raporunuz 3 günün altında ise sigorta tarafından bir ödeme yapılmayacaktır.
SSK rapor parası sorgulama işlemi, E-devlet şifresi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık numaranız ile dijital ortamda internet üzerinden çok kolay ve ücretsiz bir şekilde yapılabilmektedir. Daha önce bu işlem için iki resmi internet sitesi bulunmaktaydı. Ancak E-SGM resmi internet sitesinin kapatılması nedeni ile artık şifresiz işlem yapılması mümkün değildir. İşlemler yalnızca E-Devlet resmi sitesinden E-Devlet şifresi ile güvenli bir şekilde gerçekleştirilmektedir.
Öncelikle e-Devlet üzerinden E-Devlet şifresi ile SSK rapor parası sorgulama işlemini gerçekleştirebilmek için öncelikle E-Devlet şifresine sahip olmanız gerekmektedir. Eğer E-Devlet şifresine sahip değilseniz size en yakın merkez PTT şubesine nüfus cüzdanınız ile birlikte giderek E-Devlet şifresi alma başvurusunda bulunmanız gerekmektedir. Başvurunuzu yaptıktan sonra 2 TL işlem ücreti ödeyip E-Devlet şifrenizi size özel kapalı bir zarf içerisinde teslim alabilirsiniz.
E-Devlet şifrenizi aldıktan sonra veya zaten E-Devlet şifresine sahipseniz; SSK rapor parası sorgulama işleminizi gerçekleştirebilmek için (https://www.turkiye.gov.tr/4ab-isgoremezlik-odemesi-gorme) bağlantı adresine tıklamanız gerekmektedir. Bağlantıya tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan sayfada bulunan "Kimliğimi Şimdi Doğrula" seçeneğine tıklayınız. "Kimliğimi Şimdi Doğrula" seçeneğine tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan platformda kimliğinizi doğrulamak için T.C. kimlik numaranız ve E-Devlet şifrenizi yazmanız gerekmektedir. T.C. kimlik numaranızı ve E-Devlet şifrenizi eksiksiz ve doğru bir şekilde ilgili alanlara yazdıktan sonra "Sisteme Giriş Yap" seçeneğine tıklayınız. Tıkladıktan sonra SGK rapor parası sorgulama işleminizi gerçekleştirmiş olacaksınız.
RAPOR PARASI NEDİR?
Geçici iş göremezlik, sigortalı bir çalışanın, hastalık, iş kazası, doğum gibi durumlarda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş olan sağlık kuruluşları veya hekim raporlarında yazan istirahat süresince geçici bir süre iş yapamamasıdır. Sağlık kuruluşlarından alınan belge ile işe gidemedikleri süre için Sosyal Güvenlik Kurumunun kişiye ödediği ücrete de rapor parası denmektedir.
RAPOR PARASI YATMAZSA NE YAPILMALIDIR?
Öncelikle istirahat parası olarak da adlandırılan rapor parası, işvereninizin raporu SGK il ilçe müdürlüklerine iletmesinden hemen sonra yatırılmaz. Bu yüzden rapor parası yatmadı, rapor parası ödenmedi , rapor parası yatmamış diye hemen araştırmaya girişmeniz gereksiz bir durumdur. Ancak bazı zamanlar yaşanan teknik sorunlar veya karışıklıklar sebebiyle bir çok kişinin rapor parası gecikmiş, ödemeleri aylar geçmesine işe başlamasına rağmen yapılmamıştır. Bu gibi durumlarda öncelikle SGK müdürlüklerine giderek durum hakkında bilgi almanız en doğru seçenektir. Unutmamanız gereken bir diğer konu ise muhasebe rapor parasını haftanın sadece iki günü salı ve perşembe günleri yatırır. Yani işlemleriniz önce bitmişse bile bu günler beklenerek paranın hesabınıza geçmesi sağlanır. Şayet SGK tarafından işlem düzeltilmez ve sonuç alamazsanız ilgili kurumu BİMER'e şikayet edebilirsiniz.