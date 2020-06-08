İstisnai ve özellikli yatırım projeleri haricinde her firma için 400 milyon Türk lirası ile sınırlanan krediden böylece olabildiğince çok firmanın yararlanması hedefleniyor.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Merkez Bankası ile işbirliği içinde 10 yıla kadar vadeli "yatırıma destek" TL kredisi ile Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda; ithalatı azaltan ve ihracatı destekleyen, dışa bağımlılığı ve cari açığı azaltan, istihdamı artıran, verimliliği ve katma değeri yüksek üretim yapan yatırımları destekleyecek.