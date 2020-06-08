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    • 02.07.2020 15:00
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    Mayıs ayı yattı mı? İşte tüm detaylar

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mayıs ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin bugün başladığını açıkladı. Nakdi ücret desteği ödemelerinin tarihi belli oldu. İşsizlik maaşı koşullarını sağlayamadığı için işsizlik maaşı alamayan vatandaşlar da nakit desteğinden faydalanabilecek. Günlük 39,24 TL'lik destek ayda 1,177 TL yapıyor. İşte i ve detaylar takvim.com.tr'de

    Mayıs ayı nakdi ücret desteği ödemeleri yattı mı?

    Mayıs ayına ilişkin ödemelerin 8-10 Haziran tarihleri arasında tamamlanacağını belirten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "15 Mart 2020 tarihinden sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçiler için nakdi ücret desteği ödemeleri bugün yapılmaya başlanıyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

    "ÖDEMELER, 8-10 HAZİRAN ARASINDA YAPILACAK"

    Bakan Selçuk, 15 Mart 2020'den sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçiler için nakdi ücret desteği ödemelerinin de bugün başladığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

    "Yoğunluğu önlemek amacıyla aldığımız tedbirler doğrultusunda işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilerimizin nakdi ücret desteği ödemelerini ise T.C. kimlik numaralarının son hanesi; 0, 2 ve 4 olanlara 9 Haziran'da, 6 ve 8 olanlara ise 10 Haziran'da gerçekleştireceğiz."

    BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

    Ücretsiz izne çıkartılanların nakdi ücret desteğinden yararlanabilmesi için başvurular SGK'nın işveren sistemi üzerinden (https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi) işverence yapılacak. İşsiz kalanlar ise başvurularını İŞKUR'un internet sitesi üzerinden (https://esube.iskur.gov.tr ) yapacaklar. İşsizlik maaşı çıkmayanlara doğrudan nakdi ücret desteği verilecek.
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