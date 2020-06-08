Bugün dolar ve euro ne kadar oldu sorusunun yanıtı günün en çok araştırılanları arasındaki yerini aldı. Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 6,79 seviyelerinden işlem görüyor. Bu kapsamda günün döviz verilerini ve son durumu değerlendiren analistler ise teknik açıdan dolar/TL'de 6,70-6,80 bandının izleneceğini kaydetti.

BUGÜN DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?