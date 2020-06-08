Bugün dolar ve euro ne kadar oldu sorusunun yanıtı günün en çok araştırılanları arasındaki yerini aldı. Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 6,79 seviyelerinden işlem görüyor. Bu kapsamda günün döviz verilerini ve son durumu değerlendiren analistler ise teknik açıdan dolar/TL'de 6,70-6,80 bandının izleneceğini kaydetti.
BUGÜN DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 371 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 371 bin 500 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 366 bin 300 lira, en yüksek 371 bin 695 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,95 artarak 371 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 416 milyon 259 bin 846,95 lira, işlem miktarı ise 3.866,58 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 423 milyon 451 bin 647,33 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler, Türk Ekonomi Bankası, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
ASYA BORSALARI YÜKSELDİ
Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi negatif ayrıştı.
Bugün Japonya'da açıklanan gayrisafi yurt içi hasıla verlerine göre, ülke ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 2,2 daraldı. Beklentiler Japonya ekonomsinin ilk çeyrekte yüzde 2,1 küçüleceği yönündeydi.
Analistler, Japonya ekonomisinin iki çeyrek üst üste daralarak resesyona girdiğini belirterek, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemeye yönelik olağanüstü hal, evden çalışma ve iş yeri kapatmaları nedeniyle ikinci çeyrekte daha da sert daralacağı tahmininde bulundu.
Bu gelişmeye karşın yendeki düşüş ve artan küresel risk iştahının etkisiyle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4 artarak günü 23.178 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kaybederek 109,5 seviyelerine geriledi.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 yükselişle 2.938 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 primle 2.184 puandan kapandı.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 artışla 34.424 puanda, Asya borsalarından negatif ayrışan Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,1 düşüşle 24.733 puanda seyrediyor.
Analistler, Çin'in Ulusal Halk Kongresinde kabul edilen Hong Kong Ulusal Güvenlik Yasası'na tepkilerin devam ettiğini belirterek, son olarak İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Hong Konglulara çalışma vizesi verebileceklerini duyurduğunu anımsattı.
Çin'in ise İngiltere'nin yaklaşık 3 milyon Hong Kongluya sığınma önerme ya da vatandaşlık verme yoluna gitmesi halinde, bunun ciddi sonuçları olacağı uyarısında bulunduğunu belirten analistler, konuya ilişkin gelişmelerin gündemde kalmaya devam edeceğini söyledi.
AVRUPA BORSALARI DÜŞÜŞLE AÇILDI
Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe satıcılı başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,8 değer kaybıyla 372 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1 azalışla 12.727 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,7 düşerek 6,441 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 değer kaybederek 7.839 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,9 gerileyerek 5.151 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 azalarak 20.124 puan oldu.
Avro/dolar paritesi 1,1300, sterlin/dolar paritesi 1,2690 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, cuma günü yüzde 3'ü aşan artışlar kaydeden Avrupa borsalarının yeni haftaya düşüşle başladığını ifade etti.
ABD'de polis şiddeti sonucu siyahi Amerikalı George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve ülke geneline yayılan protestoların 13. gününe girdiğini anımsatan analistler, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen ırkçılık karşıtı gösteride polisle protestocular arasında arbede yaşandığını aktardı.
Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin karantina tedbirlerinin kaldırılması sonrası makroekonomik verilerin ekonomilerde yeniden canlanmaya işaret ettiğini belirterek, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın Avrupa Parlamentosunda yapacağı konuşmanın takip edileceğini söyledi.