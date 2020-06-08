2-NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ İÇİN NEREYE NASIL BAŞVURULUR?

Nakdi ücret desteğinden yararlanılabilmesi için ücretsiz izne ayrılan işçilere ilişkin aylık bildirimler, "https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi" internet adresinden ücretsiz iznin verildiği ayı takip eden ayın 3'üne kadar işverenlerce yapılması gereklidir. Görüleceği üzere başvuruların sigortalı tarafından değil, işveren tarafından yapılması gerekmektedir. Başvuru ekranında, ilgili ayda işçinin ücretsiz izne ayrıldığı gün sayısı, işçinin TC Kimlik Numarası, işçinin IBAN Numarası, işveren ve sigortalının cep telefonu bilgilerinin girilmesi gerekmektedir. 5510 Sayılı Kanun Ek-9'uncu kapsamında ev hizmetlerinde 10 günden fazla sigortalı çalıştıran işverenler ise ücretsiz izne ayıracakları işçilerini ücretsiz iznin verildiği ayın sonuna kadar "28-Pandemi Ücretsiz İzin" eksik gün koduyla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine/Merkez Müdürlüklerine bildirmesi gerekmektedir.

3-İŞ SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEN VE AYNI KANUNUN DİĞER HÜKÜMLERİNE GÖRE İŞSİZLİK ÖDENEĞİNDEN YARARLANAMAYAN İŞÇİLERİN NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ BAŞVURULARI NEREYE NASIL YAPILIR?

15.03.2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilen ancak işsizlik ödeneği başvurusuna rağmen bu ödeneğe hak kazanamayan işsizlerin nakdi ücret desteği ödemeleri, ayrıca başvuru yapmalarına gerek bulunmaksızın İŞKUR tarafından re'sen gerçekleştirilecektir. 22.04.2020/107-6 15.03.2020 tarihinden sonra 4447 Sayılı Kanun'un 51'inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ancak işsizlik ödeneği başvurusunda bulunmayan işçiler ise, "https://esube.iskur.gov.tr/" internet adresinden veya e-devlet'ten işsizlik ödeneği başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Yapılan başvuru üzerine şartları taşıyan işçilere nakdi ücret desteği İŞKUR tarafından ödenecektir.