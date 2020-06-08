HANGİ MARKALARDA GEÇERLİ?

ING Türkiye avantaj paketi kapsamında, mobilya ve beyaz eşya sektöründen yerli üretim yapan firmalarla olan iş birliğini de hızlandırdı. Buna göre, aralarında Arçelik, Beko, Modalife, İstikbal, Bellona, Mondi, Weltew, Vivense ve Vestel'in de bulunduğu markaların anlaşmalı mağazalarında 750 ila 40 bin lira arası tutardaki alışverişlerde belirli vadelerde peşin fiyatına taksit imkanı sunuluyor. Üstelik sigorta ve kredi tahsis ücreti alınmayan kredi, şubeye gitmeden mağaza içinde anında kullanılabiliyor.

ING Türkiye'nin açıkladığı paketin üçüncü ayağını ise taşıt kredisi oluşturuyor. Sıfır ve ikinci el araçlar için aylık yüzde 0,82 faiz oranıyla sunulan taşıt kredisi, tercih edilen tüm vadelerde kasko yapılması halinde geçerli. Taşıt kredisinin başvurusu ise ING Türkiye şubelerinden yapılabiliyor.