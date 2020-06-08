ŞOK 9 Haziran aktüel kataloğu fırsatlı ürünleri dikkat çekiyor! ŞOK'ta haftanın indirimleri neler?

ŞOK 3-9 Haziran aktüel kataloğu ürünleri geçen hafta raflardaki yerini aldı ve fırsatlar 9 Haziran Salı yani yarına kadar devam edecek. Ürünler firmanın Türkiye'nin 81 ilindeki şubelerinde satışa sunuldu. ŞOK 3 Haziran aktüel kataloğuyla satışa sunulan ürünlerin listesi duyuruldu. Mutfak ürünlerinden ev ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle ev eşyaları ve bakım ürünü sürprizleri dikkat çekti. Peki, ŞOK'ta aktüel indirimleri nelerdir? İşte indirimli ürün fiyat listesi...

ŞOK 3-9 HAZİRAN AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ