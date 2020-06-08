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    • Ekonomi
    • 08.06.2020 15:49
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    • 08.06.2020 15:49
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    ŞOK 9 Haziran aktüel kataloğu fırsatlı ürünleri dikkat çekiyor! ŞOK'ta haftanın indirimleri neler?

    ŞOK 3-9 Haziran aktüel kataloğu ürünleri, hafta içerisinde marketlerden alışverişlerini yapıp aktüel kataloğ fırsatlarından yararlanmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Ürünler firmanın Türkiye'nin 81 ilindeki şubelerinde 3 Haziran tarihinde satışa sunuldu. ŞOK 9 Haziran aktüel kataloğuyla satışa sunulan ürünlerde özellikle yiyecek ürünleri ön planda. Mutfak ürünlerinden ev ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle ev eşyaları ve bakım ürünleri de dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor.

    ŞOK 9 Haziran aktüel kataloğu ürünleri dikkat çekiyor!

    ŞOK 3-9 Haziran aktüel kataloğu ürünleri geçen hafta raflardaki yerini aldı ve fırsatlar 9 Haziran Salı yani yarına kadar devam edecek. Ürünler firmanın Türkiye'nin 81 ilindeki şubelerinde satışa sunuldu. ŞOK 3 Haziran aktüel kataloğuyla satışa sunulan ürünlerin listesi duyuruldu. Mutfak ürünlerinden ev ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle ev eşyaları ve bakım ürünü sürprizleri dikkat çekti. Peki, ŞOK'ta aktüel indirimleri nelerdir? İşte indirimli ürün fiyat listesi...

    ŞOK 3-9 HAZİRAN AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ

    Haberler Ekonomi ŞOK 9 Haziran aktüel kataloğu fırsatlı ürünleri dikkat çekiyor! ŞOK'ta haftanın indirimleri neler?
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