Bu tedbirler alınırken haklarını teslim etmek gerekir ki birçok işadamı işçi çıkartmayı en son plana attı. Elbette kötü niyetliler vardı, ama zaten getirilen fesih yasağı onları durdurdu. Özellikle yeme içme sektörü başta olmak üzere hizmet sektöründe kayıt dışı çalışanlar olduğunu ve bunların takip edilmesi gerektiğini de hatırlatalım...

Önceki gün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bizim de katıldığımız toplantıda çok önemli bir müjdeyi duyurdu, ama çok fazla detay vermedi. Biraz bu açıklamalardan çıkarttıklarımızı detaylandırmaya çalışalım