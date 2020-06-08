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    • Ekonomi
    • 08.06.2020 23:40
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    • 08.06.2020 23:40
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    fırsatları nelerdir? 'de bu hafta o ürünler indirime girecek

    yla bu hafta onlarca ürün uygun fiyatlarla raflarda olacak. Ürünler firmanın Türkiye'nin 81 ilindeki şubelerinde perşembe günü satışa sunulacak. Bu bağlamda 11 Haziran aktüel kataloğuyla satışa sunulan ürünlerin listesi duyuruldu. Mutfak ürünlerinden ev ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle ev eşyaları ve bakım ürünü sürprizleri dikkat çekiyor. Peki, A101 bu hafta ürün indirimleri nelerdir? İşte o ürünler...

    A101 11 Haziran aktüel kataloğu fırsatları nelerdir?

    A101 11 Haziran aktüel kataloğu indirim fırsatlarıyla yine dikkat çekiyor. Teknolojiden ev ürünlerine kadar geniş bir yelpazenin olduğu kataloğda birbirinden farklı ve uygun indirimler bulunuyor. Kataloğda Samsung 55RU7300 55" 4K UHD Curved TV, Elton EL32DAL502 32" Uydu Alıcılı Led TV ve HI-LEVEL 49" Ultra HD Andrid Smart Led TV ön plana çıkan ürünler arasında yer aldı. Peki, bu hafta hangi ürünlerde indirim var? İşte A101 11 Haziran aktüel kataloğu ürünleri...

    A101 11 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    Elton EL32DAL502 32" Uydu Alıcılı Led TV 899 TL

    Samsung 55RU7300 55" 4K UHD Curved TV 4.499 TL

    GoSmart Powerbank 10.000 mAh 44,95 TL

    Samsung Galaxy A2 Core Akıllı Cep Telefonu 999 TL

    Samsung Bluetooth Kulaklık Çeşitleri 99,95 TL

    HI-LEVEL 49" Ultra HD Andrid Smart Led TV 2.099 TL

    Kiwi Ksm 2405 Mini Tost Makinesi 65 TL

    Raks Sona Saç Düzleştirici Çeşitleri 55 TL

    Go Smart Kulak İçi Kulaklık 9,95 TL

    Sempatik Yumurtalık 4,95 TL

    Artina Küçük Cam Kase 1,75 TL

    Paşabahçe Homemade Cam Kavanoz 1000cc 9,95 TL

    Artina Büyük Cam Kase 4,95 TL

    Trend Saklama Kabı 7,50 TL

    Borcam Dikdörtgen Tepsi 3850cc 24,95 TL

    Pipetli Matara 4,95 TL

    Manuel Doğrayıcı 19,95 TL
    Haberler Ekonomi A101 11 Haziran aktüel kataloğu fırsatları nelerdir? A101'de bu hafta o ürünler indirime girecek
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