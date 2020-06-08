Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 08.06.2020 13:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.06.2020 13:58
    ABONE OL

    'da dev firmaya koronavirüs darbesi! İflas etti

    'daki Brüksel Zaventem Havalimanı'nda faaliyet gösteren Swissport isimli firma, koronavirüs salgını nedeniyle uçuşların durmasının ardında iflas noktasına geldi.

    Dev firmaya koronavirüs darbesi! İflas etti

    Brüksel Havalimanı'nda yer hizmetleri sunan ve yaklaşık 1.500 kişiyi istihdam eden Swissport Belçika, iflas başvurusunda bulunacağını bildirdi.

    Brüksel Zaventem Havalimanı'nda faaliyet gösteren Swissport firması, operasyonların sonlandırılacağını duyurdu.

    Açıklamada, firmanın Belçika'daki yer hizmetlerinden yıllardır zarar ettiği, son dönemde gelecek beklentilerinin de olumsuz olduğu kaydedildi.

    Firmanın, havacılık sektörünün içinde bulunduğu zorlu dönemde mali yükümlülüklerini yerine getiremeyeceğine işaret edilen açıklamada, bu nedenle iflas başvurusu kararı alındığı belirtildi.

    Brüksel Havalimanı'nda bagaj hizmetleri sunan Swissport Belçika, yaklaşık 1.500 kişiye iş imkanı sağlıyordu.

    Brüksel Zaventem Havalimanı, yer hizmetlerinde Swissport veya Aviapartner'le çalışıyordu. Söz konusu şirketlerin çalışanları son yıllarda sıklıkla greve gidiyordu. Özellikle yoğun seyahatlerin olduğu tatil dönemlerinde yapılan grevler nedeniyle yolcular olumsuz etkileniyordu.
    Haberler Ekonomi Belçika'da dev firmaya koronavirüs darbesi! İflas etti
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri