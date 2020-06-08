"ALTINDA BİR YÜKSELİŞ OLABİLİR"

Faruk Erdem altın yatırımcısı için de önemli açıklamalarda da bulundu. Altına bir talebin olacağını ifade eden Erdem, düğün sezonunun açılmasıyla, altında özellikle iç piyasada bir yükseliş olacağını ifade etti. Erdem yatırımcılar için kritik bir tavsiyede bulundu. Erdem, "Özellikle gram altında 370 liranın altı özellikle kademeli olarak alış zamanı" dedi. Altındaki alış-satış marjına dikkat çekere, altını günlük yatırım araçları arasında görülmemesini ifade ederek, altının uzun vadeli bir yatırım aracı olduğunu vurguladı.