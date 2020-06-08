İşte Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank ile katılım bankaları tarafından hayata geçirilen kredi destek paketinin ödeme tabloları...

KONUTTA ÖRNEK ÖDEME TABLOLARI (200 BİN TL KREDİ İÇİN)

- Sıfır konut için 200 bin TL kredi çeken tüketiciler, 15 yıl vade için ilk 1 yılı geri ödemesiz seçeneği kullandıklarında, kalan 14 yıl boyunca aylık yüzde 0.64'ten 1.946,47 TL ödeme yapacaklar. 200 bin TL kredi için 15 yılın sonunda toplam ödenecek tutar ise 337.417,41 TL olacak.



- İkinci el konut için 200 bin TL kredi çeken tüketiciler, 15 yıl vade için ilk 1 yılı geri ödemesiz seçeneği kullandıklarında, kalan 14 yıl boyunca aylık yüzde 0.74'ten 2.083,87 TL ödeme yapacaklar. 200 bin TL kredi için 15 yılın sonunda toplam ödenecek tutar ise 350.090,21 TL olacak.