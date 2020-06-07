Koronavirüs salgını tüm dünyada ekonomileri bir hayli etkiledi. Ancak salgının etkilerinin azalmasıyla birlikte dünyanın birçok ülkesinde normalleşme süreci başladı. Normalleşmenin başlamasıyla birlikte birçok sektör yeniden harekete geçerken, salgın sürecinde en büyük zararı gören sektörler arasında yer alan turizm sektörü ise yeni düzene farklı çalışmalarla girdi. Otellerde, sosyal mesafe kuralı ilk sıraya yazılırken, açık büfeler kapalı şekilde sunulmaya başladı. Turizmde kullanılan ulaşım araçlarının kapasiteleri de yarıya düşürüldü. Ancak tüm bu önlemlere rağmen birçok insan tatile gitme konusunda endişe yaşıyor. İşte bu endişeleri gidermek için turizm sektörü temsilcileri de farklı uygulamaları devreye alıyor.

UYGULAMA GELİŞTİRİLDİ

Düzenledikleri kültür turlarına ek olarak farklı bir seçeneği devreye aldıklarını ifade eden Jolly Kültür Yurtiçi Turlar Direktörü Kerem Gökçe, "İnsanlar artık kendi otomobilleriyle turlarımıza katılabilecek. Bunun için bir uygulama geliştirdik. Önde rehberin ve diğer tur katılımcılarının olduğu araç, tura kendi aracıyla katılanlar tarafından takip edilecek. Tüm tur güzergahı boyunca rehberin anlattıkları geliştirdiğimiz uygulama sayesinde araç içinde dinlenebilecek. Müze ziyaretlerinde de sosyal mesafenin korunabilmesi için rehberin anlatımları uygulama üzerinden duyulabilecek. Buna temassız tur diyoruz. Tüm yurtiçi turlarımızı bu şekilde düzenleyebileceğiz" dedi.

KISA SEÇENEK

Hürriyet'te yer alan habere göre, insanların bu süreçte otobüs yolculuğu yapmak istemeyebileceğini belirten Gökçe, "Otobüsle seyahat etmek isteyenler klasik turlara katılmaya devam ediyor. Ayrıca yeni bir sistem daha geliştirdik. Uzun otobüs yolculuğu yapmak istemeyenler İzmir, Antalya, Diyarbakır, Samsun, Kayseri, Adana, Ankara gibi illere kendi araçlarıyla gelen tüketiciler buradan yapılacak tura katılabiliyor. Böylece sadece otobüsler kısa mesafeli gezilerde kulanılmış oluyor" dedi.

FİYATLAR DEĞİŞİYOR

Turların fiyatları ile ilgili de bilgi veren Kerem Gökçe, "Örneğin otobüslü klasik turumuzun fiyatı 2 bin 500 TL ise Kendi otomobiliyle belli bir bölgeye gelerek otobüslü tura katılacak olanlar aynı tur için 2 bin 100 TL ödeyecek. Eğer tüm turu kendi aracıyla yapacaksa o zaman fiyat 1600 TL'ye kadar inecek. Bu turlarda tek fark otobüs kullanımı olacak. Tur içinde olan konaklama, yemek ve gezi gibi tüm seçeneklerden yararlanılabilecek.

İLK TUR 25 ARAÇLA

Otomobille yapılan temassız turlarda en çok Güneydoğu, Doğu Anadolu, Kapadokya ve Marmara turlarının ilgi gördüğünü belirten Kerem Gökçe, şunları söyledi: "Tura kendi otomobiliyle katılanlar farklı yerler de keşfedebiliyor. Gelecek hafta ilk otomobilli turumuzu da 25 aracın katılımıyla yapacağız. GAP turu gerçekleştireceğiz."