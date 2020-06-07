OPEC'ten beklenen karar! Süre uzatıldı

OPEC'ten yapılan açıklamada ise, üye ülkelerin mayısta petrol üretimlerini düşürmeleri ve dünya genelinde koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı karantina önlemlerinin gevşetilmesiyle ekonomik faaliyetlerin arttığına işaret edilerek, bunların petrol piyasasında istikrar sağladığı belirtildi.



Ancak, küresel petrol talebinin bu yıl geçen seneye göre günlük 9 milyon varil düşüş kaydetmesinin beklendiğine yer verilirken, piyasadaki toparlanmanın OPEC ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerin taahhüt ve çabalarına bağlı olduğunun altı çizildi.



Mayıs ve haziranda kesinti miktarlarının üzerinde üretim yapan OPEC ülkelerinin bunu telafi edebilmek için temmuz, ağustos ve eylül aylarında ek kesinti yapmayı kabul ettiği de bildirildi.