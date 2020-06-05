Dar gelirliler için ev hayali TOKİ ile bir hayal olmaktan çıktı. TOKİ yeni konut projeleri ile vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşıyor. Bu bağlamda Toplu Konut İdaresi (TOKİ) uygun fiyatlarla daire sahibi olmak isteyenler için yeni konutlar inşa etmeye devam ediyor. Bilindiği üzere TOKİ belirli tarihler aralığında uygun fiyatlı daireleri açık artırmayla satışa sunuyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları 06 Mayıs – 19 Haziran 2020 tarihleri arasında ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
AÇIK ARTIRMA SATIŞ DUYURUSU
İdaremiz mülkiyetinde bulunan 160 adet konut 17 Haziran 2020 tarihinde ve 180 adet işyeri 18 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilecek Açık Artırma (teklif alma) ile satışa sunulmuştur. Satış işlemlerine yönelik reklam, tanıtım, pazarlama ve satış organizasyonu hizmetleri Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. tarafından yerine getirilecektir.
DETAYLARI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
EN UYGUN TOKİ EVLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Açık Artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından yürütülecek olup, başvurular/teminatlar anılan Bankaların tüm şubeleri aracılığı ile kabul edilecektir. Bununla birlikte, teklif alma sonrası Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalatma işlemleri yine anılan Bankalar tarafından belirlenecek Temerküz Şubeler aracılığı ile yürütülecektir. Ayrıca, açık artırma (teklif alma) gününde de başvuru kabul edilecektir.
TOKİ AÇIK SATIŞ NE DEMEK?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından satışa sunulan konutlar farklı kategorilerde satılmaktadır.
Alt gelir grubu için üretilen ucuz konutlar çok fazla sayıda başvuru aldığı için kuralı olarak satılmaktadır. Ancak bu tip satışlarda bazen yeterli sayıda başvuru olmaması bazen de kurada adı çıkan kişilerin vazgeçmeleri ya da kurada hak kazanmasına rağmen TOKİ alt gelir grubu başvuru şartları için uygun olmamaları gibi nedenlerle başvurları iptal edilebilmektedir. İşte elde kalan bu konutlar TOKİ tarafından açık satış yöntemi ile kurasız başvuru önceliğine göre satılmaktadır. Bu konutlar TOKİ'nin internet sitesi üzerinden ilan edilmekte olup ev başvurusu projelere göre Ziraat Bankası ve Halkbank şubeleri üzerinden konut peşinatı ile şahsen yapılmaktadır.
BAŞVURU SIRASINDA NELER GEREKECEK?
Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olan ve 18 yaşını doldurmuş olan gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun kurulmuş tüzel kişilikler başvuru yapabilecektir.
- Fotoğraflı nüfus cüzdanı,
- Vatandaşlık kimlik ve Vergi sicil numaraları,
- Yetkili Banka Şubelerine Nakit olarak;
muhammen bedeli 99.999.- TL ye kadar olanlar için 5.000.-(Beşbin) TL,
muhammen bedeli 100.000 - 349.999.- TL'ye kadar olanlar için 10.000.-(Onbin) TL,
muhammen bedeli 350.000 – 999.999.- TL'ye kadar olanlar için 50.000.-(Ellibin) TL,
muhammen bedeli 1.000.000.- TL ve üstünde olanlar için 100.000.-(Yüzbin) TL katılım teminatı ödemek zorundadırlar.
- Başvuruların vekaleten yapılması durumunda, satışlarla ilgili tüm belgeleri düzenleme, imzalama, beyan ve taahhütlerde bulunma yetkisini içeren vekaletname,
- Başvuru bir tüzel kişilik adına yapılacak ise, Şirketin yetki belgesi ve yetkili kişinin vekalet ile imza sirküleri.
(Alıcılar başvuru sırasında "Açık Artırma Satış Şartnamesi"ni imzalayacaklardır.)
ÖDEME KOŞULLARI
Taşınmazların vade seçenekleri ek tabloda yer almaktadır.
Ek tabloda yer alan ve hemen teslimli olarak satışa sunulan projelerde; Taşınmazlar mevcut durumu ile satışa sunulmuş olup, alıcılar taşınmazı görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılacaktır. İdarece bu taşınmazlarda herhangi bir tadilat ve onarım yapılmayacaktır.
Muhammen bedeller bütün projeler için KDV hariç olarak belirlenmiş olup, vadeli işyeri satışları ile Kuzey Kent 341 Konut Projesinde yer alan villa ve İstanbul Bakırköy Yalı Ataköy Projesinde yer alan konutlar Gayrimenkul Satış Sözleşmesinde belirtilen satış bedeli ve teslim tarihine kadar gerçekleşen dönem artışları toplamı üzerinden hesaplanan tutar esas alınarak 3065 sayılı yasa kapsamında geçerli KDV oranı üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisi tutarı, taşınmazın tesliminden sonraki vadelere yayılarak tahsil edilecek, ayrıca vade sonuna kadar altı aylık artış dönemlerinin başında borç bakiyesine uygulanan artış tutarı üzerinden hesaplanan KDV tutarı kalan vadelere yayılarak, peşin işyeri satışları ile konutların satışlarında ise projenin teslimi aşamasında peşin olarak tahsil edilecektir.
Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalama aşamasında sözleşmeye ilişkin (tek nüsha) damga vergisi, ihale karar pulu ile vb. giderler alıcı tarafından ödenecektir.
Vadeli İşyeri/konut satışlarında taksit borç bakiyesi, vade süresince her altı ayda bir (Ocak ve Temmuz), teslim ve artış oranı bilgilerini içeren tabloda yer alan artış oranları uygulanarak hesaplanır ve alıcı tarafından ödenir. İlk taksit ödeme tarihi sözleşme imzalama tarihini takip eden bir sonraki ay olup, söz konusu satışlar ile ilgili ilk artış uygulaması Ocak 2021 tarihinde realize edilecektir.
Vadeli satışlarda belirlenen peşinat oranları asgari oranlar olup, dileyen alıcılar kredilendirilen borç bakiyelerini düşürebilmek amacıyla satış tarihinde ek peşinat ödemesi hakkına sahiptir.
Satış işlemlerine yönelik reklam, tanıtım, pazarlama ve satış organizasyonu hizmetleri Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. tarafından yerine getirilecektir. Bu çerçevede, tekliflerin İdareye iletilmesi aşamasında alıcı adaylarının, Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin KDV Hariç satış bedeli üzerinden alınan %2 (yüzdeiki) + KDV (%2 komisyon bedelinin %18'i) oranındaki komisyon bedelini yatırması gerekmektedir.
Ayrıca, sözleşmeden doğan Banka Komisyonu alıcıya aittir.
TOKİ BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER?
Başvuru sahipleri,
Kimlik Fotokopisi,
Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, kredi kullanım durumuna göre T.C. Emekli Sandığından alacakları "Hak Sahipliği Belgesi"
Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair),
Emekli vatandaşlarımız, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Emekli Kimlik Belgesini veya belgesi henüz çıkmadı ise emekli olduğunu gösteren belge veya yazıyı, İbraz edeceklerdir.
TOKİ SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN İMZALANIR?
1. Başvurulan projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olanların kimlik ibrazı, kayıtlı olmayanlar için Nüfus Müdürlüklerinden alınacak son 1 (bir) yıldır projenin yer aldığı ilde ikamet ettiğini gösterir belge. (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuranlar 3 (üç ) yıl ikamet ettiğini kanıtlayacak belgeyi) ibraz edecektir
2. Hane halkı gelirinin en fazla net 5.500 olduğunu (İstanbul için 6.000 TL) kanıtlayan gelir belgeleri,
Başvuru sahibi evli ise kendisi ve eşinden çalışan varsa kendisinin ve eşinin ayrı ayrı gelirini kanıtlayan belgeler (tabi olarak çalıştıkları sosyal güvenlik kurumlarından çalıştığına dair alınan belgeler ile maaş bordroları, maaş belgeleri, vb.)
Başvuru sahibi veya eşinden herhangi biri çalışmıyorsa Sosyal Güvenlik Kurumundan çalışmadığına dair belgeleri,
Başvuru sahibi emekli ise, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan maaş dökümü veya emekli maaşının yatırıldığı banka hesap ekstresi.
Gerekli görüldüğünde ek belge istenebilecektir.