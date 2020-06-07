Temmuz 2020'de memurlar ve emekliler, yılın ilk 6 aylık döneminde oluşan TÜFE oranına göre maaş zammı alacak. Ekonomistlerle yapılan beklenti anketinde, enflasyon tahmini Mayıs ayı için yüzde 0.76, Haziran ayı için yüzde 0.45 çıktı. Bu tahmine göre; ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4.41 olarak gerçekleşecek. TAKVİM, son tahminlere göre emeklilerin yılın ikinci yarısından itibaren alacağı maaşları hesapladı. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.

MEMUR MAAŞ ZAMMINDA SON DURUM

Memurlar ise Yüzde 4 toplu sözleşme zam oranına ek olarak enflasyon farkı olursa o oranda maaş zammı alacak. Yılın ilk 6 ayı toplam TÜFE 'si yüzde 4 'ü geçerse bu oranda memurlar enflasyon farkı alacak.

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İlk 4 aylık TÜFE açıklandı. Açıklanan TÜFE rakamları şu şekilde:

Ocak TÜFE'si yüzde 1,35

Şubat 2020 TÜFE'si: 0,35

Mart 2020 TÜFE'si 0,57

Nisan ayı TÜFE'si 0,85

Toplam TÜFE 3.12 oldu.

Beklenti anketine göre ise memurlara 4,41 'lik bir maaş zammı çıktığı görüldü.

EMEKLİLER

13 milyondan fazla SSK ve Bağ- Kur emeklileri, Merkez Bankası 'nın açıkladığı Mayıs 2020 beklenti anketindeki enflasyona göre maaş zammı detayı ortaya çıktı. Merkez Bankası tarafından yapılan (takvim.com.tr) açıklamada beklenti anketine yer verildi. Beklenti anketine baktığımızda yılın ilk 6 aylık TÜFE oranı 4.41 olarak görülüyor.

Beklentiye göre emekliler yüzde 4.41 'lik zam alacak. Bu zamma göre 276 TL 'ye kadar maaş zammı alacak.

ZAM İÇİN HAZİRAN ENFLASYONU BEKLENİYOR

Temmuz 2020 maaş zammı için Haziran ayı enflasyon rakamları bekleniyor. 3 Haziran ve 3 Temmuz günlerinde memur ve emekliler için enflasyon rakamları açıklanacak.

NASIL DEĞİŞECEK?

Temmuz zammı yüzde 4.41 olarak gerçekleşirse; ek ödeme dahil en düşük maaş Bağ-Kur esnaf emeklilerinde bin 784 lira 11 kuruştan bin 862 lira 79 kuruşa çıkacak.

2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise en düşük aylık 2 bin 111 lira 66 kuruştan 2 bin 204 lira 78 kuruşa yükselecek. Memur emeklilerinde ise en düşük maaş 2 bin 661 lira 34 kuruştan 2 bin 778 lira 71 kuruşa ulaşacak. Emekliler 3 Temmuz'da kesin oranı öğrenip, aynı ay içerisinde zamlı ödemelerini alacak.

EK ÖDEME ZAMMI YAPILACAK MI?

Temmuz'da ise tüm emeklilere zam ve 1.000'er lira bayram ikramiyesi olacak. Emekliler, ek kazançlar ve zamlarla rahatlarken, gelirini artıracak bazı taleplerde de bulunuyor. Bunların başında da ek ödeme zammı geliyor.

TÜED GÜNDEME GETİRDİ

Her ay maaşlarıyla birlikte yüzde 4-5 ek ödeme alan emekliler, bu oranın günümüzde düşük kaldığını belirterek yükseltilmesini istiyor. Talep ise yüzde 10'a çıkarılması yönünde. Türkiye Emekliler Derneği'nin (TÜED) gündeme taşıdığı bu talep hayata geçerse, emeklilerin ek ödeme tutarlarında önemli artış olacak. Emekliler maaşlarının yüzde 4'ü yerine yüzde 10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 361 liraya varan artış yaşanacak. 6 bin 28 lira olan en yüksek maaşı alan emekliye 241,15 lira yerine 602,87 lira ek ödeme verilecek.

TÜED'DEN CUMHURBAŞKANI'NA MEKTUP

TÜED, Covid-19 salgınına karşı yürütülen çalışmalardan duydukları memnuniyetten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup gönderdi.

Dernek Başkanı Kazım Ergün ve Genel Sekreter Gazi Aykırı imzasıyla gönderilen mektupta, "Toplumun yaşam tecrübesi en yüksek topluluğu olan biz emekliler, sürdürülen mücadele içerisindeki gayretleri takdir etmekteyiz. Bu küresel sıkıntıyı atlatıp evlatlarımıza kavuşacağımız günleri özlemle beklemekteyiz. Bu bekleyişimizde samimi gayretlerinizle sürdürdüğünüz mücadeleyle bizlere umut olduğunuz için başta zatıalinize ve şahsınızda bütün kamu görevlilerimize minnetimizi ve dualarımızı yolluyoruz" denildi.