EN HIZLI FORD SATILDI

Mayıs ayında online pazarda Türkiye pazarı satış hızı ortalama 40 gün olurken, en hızlı satılan marka 30 günle Ford oldu.



En yavaş satılan ise 49 günlük satış hızıyla Mercedes-Benz olarak belirlendi.

PASSAT LİDERLİK KOLTUĞUNU BIRAKMIYOR

Mayıs ayında ikinci el online pazarda en çok tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan binek modeli sıralamasında zirve yine değişmedi.



Satışlarda, VW'nin Passat modeli 7 bin 324 adetle yine başı çekerken, Passat'ı, 5 bin 782 adetle Renault Clio ve 5 bin 512 adetle Ford Focus izledi.