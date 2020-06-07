Koronavirüs nedeniyle eve kapanan vatandaş ona yöneldi! Rekor artış!

2020'de her iş günü ortalama 5 bin kişi hisse senedi yatırımcısı oldu. Borsa İstanbul'da Temmuz 2019'da 1 milyon 149 bin olan yerli bireysel yatırımcı sayısı, bu yılın şubat sonunda 1 milyon 273 bin, mayıs sonunda ise 1.5 milyona ulaştı.