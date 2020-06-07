Haftanın BİM aktüel ürünleri belli oldu. 9 ve 12 Haziran tarihli BİM aktüel katalog ürünleri arasında; Intex 220V Pompalı Yüksek Şişme Yatak, Dijitsu 50" UHD Uydu Alıcılı Televizyon, Rookie 20 Jant Çift Amortisör 18 Vites Bisiklet, Voit Boks Torbası, Dynamic Badminton Seti, Kablosuz Portatif Kapı Zili, Pilsan PARS Akülü ATV, airmaster Drone Corby SD01, Smart Pro Akıllı Bileklik, dikkatleri çekiyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

BİM 9 HAZİRAN SALI AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Takviye Edici Gıda 16,90 TL

Ülker Hanımeller Deluxe Kurabiye&Yumuşak Kurabiye 114 gr 4,95 TL

Koko Krunch Kakaolu Mısır ve Buğday Gevreği 400 gr 9,95 TL

Party Ballı Hardallı Mısır Cipsi 300 gr 4,95 TL

Çerezza Biftek ve Soğan Aromalı Cips 108 gr 3,95 TL

Ruffles Çubux Ketçap Aromalı Cips 100 gr 4,75 TL

Banabi Hot Chili Soslu Fıstık & Barbekü Soslu Mısır 130 gr 3,95 TL

Coca Cola Gazlı İçecek 450 ml 2,95 TL

Vip Soğuk Kahve Ice Latte 8'li 4,50 TL

Fanta Limonata 1,5 Litre 4,50 TL

Freşa Fresher Limon Aromalı Maden Suyu 6x200 ml 6,95 TL

Yedigün Mandalina Aromalı Gazlı İçecek 1 Litre 3,50 TL

Thai Coco Hindistan Cevizi Sütlü İçecek 280 ml 4,95 TL

Meysu Antioksidan İçecek 1 Litre 5,95 TL

Avşar Yeşil Elma Aromalı Maden Suyu 6x200 ml 6,45 TL

Çamlıca Şekersiz Gazoz 6x200 ml 6,95 TL

Tat Fırın Dondurulmuş Rulo Börek 450 gr 6,50 TL

Trooper Şeftali/Limon Aromalı Toz İçecek 4'lü 3,95 TL

Fresh Up Körüklü Pipet 50'li 3,95 TL

BİM 9 HAZİRAN SALI AKTÜEL KATALOĞU

BİM 12 HAZİRAN CUMA AKTÜEL KATALOĞU



BİM 12 HAZİRAN CUMA AKTÜEL KATALOG ÜRÜNLERİ

Dijitsu 50" UHD Uydu Alıcılı Televizyon 1.999 TL

Rookie 20 Jant Çift Amortisör 18 Vites Bisiklet 459 TL

airmaster Drone Corby SD01 199 TL

Pilsan PARS Akülü ATV 6V 399 TL

Intex 220V Pompalı Yüksek Şişme Yatak 279 TL

Dynamic Trambolin 399 TL

Oyuncak Puset 14,90 TL

Smart Pro Akıllı Bileklik 49,90 TL

Kablosuz Portatif Kapı Zili 49,90 TL

Işıklı Top Lighting Box 39,90 TL

Voit Boks Torbası 49,90 TL

Dynamic Badminton Seti 19,90 TL

dexim Taşınabilir Şarj Aleti 10.000 mAh 49,90 TL

Dynamic Dekoratif Alevli Işıldak 29,90 TL

Dart Seti 29,90 TL

Hometech Mıknatıslı Mikrofonlu Kulaklık 19,90 TL

Işıklı Reflektörlü Kol Bandı 19,90 TL

Kumtel Cam Set Üstü Ocak 329 TL

Paşabahçe Generation Oval Tabak 3'lü 9,95 TL

Paşabahçe Generation Çukur Tabak 6'lı 24,90 TL

Paşabahçe Generation Pasta Tabağı 6'lı 16,90 TL

Paşabahçe Generation Büyük Oval Tabak 9,95 TL

Rakle Bardaklı Başucu Sürahisi 14,90 TL

Rakle Çiçekli Bardak 3'lü 16,90 TL

Rakle Opak Tabaklı Çay Seti 39,90 TL

Colorina İki Katlı Cam Kurabiyelik 24,90 TL

CamDeposu Açık Büfe Sunum Kasesi 22 cm 17,90 TL

CamDeposu Açık Büfe Sunum Kasesi 16 cm 14,90 TL

Büyük Boy Saklama Kabı Seti 3'lü 13,50 TL

Kapaklı Silikon Buzluk 3,95 TL

LAV Kilitli Saklama Kabı Küçük Boy 7,95 TL

LAV Kilitli Saklama Kabı Büyük Boy 9,95 TL

Sarkap Kavanoz Kapağı 2,95 TL

Naturalove Gıda Koruma Şemsiyesi 12,90 TL

Özel Maşa Çeşitleri 9,95 TL

Kristal Saksı 8,95 TL

Aloe Vera Bitkisi 7,95 TL

Tek Fiyat Plastik Ürünler 3,25 TL

Desenli Büyük Boy Abs Valiz 129 TL

Desenli Orta Boy Abs Valiz 119 TL

Buzluk Termos 24 Litre 75 TL

Musluklu Piknik Termos 6 Litre 22,90 TL

Kız Çocuk Lisanslı Mayo 22,90 TL

Erkek Çocuk Lisanslı Deniz Şortu 19,90 TL

Çocuk Lisanslı Terlik 17,90 TL

Çocuk Lisanslı Şapka 12,90 TL

Erkek Çocuk Cırtlı Ayakkabı 17,50 TL

Kız Çocuk Puantiyeli Cırtlı Ayakkabı 17,50 TL

Erkek - Kadın Deniz Ayakkabısı 16,90 TL

Safari Şapka 12,90 TL

Çocuk Merserize Şapka 9,95 TL

Kadın Merserize Şapka 12,90 TL

Kadın Deniz Kıyafeti 49,90 TL

Comfort Family Erkek Kısa Kollu Pijama Takım 27,90 TL

RodiMood Polo Yaka Erkek Tshirt 19,90 TL

Erkek Kapri Şort 19,90 TL

Piknik-Plaj Örtüsü 19,90 TL

Plaj Havlusu 19,90 TL

Desenli Plaj Çantası 12,90 TL

Bayan İki Renkli Kare Şal 14,90 TL