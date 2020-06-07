BABANIZ SSK'DAN EMEKLİ OLABİLİR

Soru: 1 Ocak 1967 doğumlu babamın Bağkur başlangıcı 4 Ekim 2000. Bağkur'a 2213 gün prim ödemesi var. Daha sonra Bağkur'u durdurdu. Temmuz 2011'de sigortalı oldu. 2018'e kadar SSK'ya (4/a) 2369 gün primi var. Ocak 2019'dan beri tekrar Bağkur'a prim ödüyor. Bağkur'a toplam 2362 gün primi var. 1987'de 18 ay askerlik yapmış. Bu durumda babam SSK'dan mı yoksa Bağkur'dan mı emekli olur?

Cevap: Babanız askerliğini borçlanması halinde, SSK'dan emekli olmak için 25 yıl sigortalılık süresi, 5975 gün prim ödeme ve 58 yaş şartlarına tabi olur. Borçlanmadan sonra 704 gün daha prim ödeyerek toplam primini 5975 güne tamamlaması şartıyla, 58 yaşını dolduracağı tarihte SSK'dan emekli olabilir.