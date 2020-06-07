Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) başkanı EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, son dönemde akaryakıt fiyat marjlarının olması gerekenin çok üzerine çıktığını tespit ettiklerini belirtmiş ve "17-25 kuruş indirim' yapılacağını duyurdu. Yılmaz, bu indirimlerin petrol fiyatları ve döviz hareketlerinden bağımsız, doğrudan dağıtıcı ve bayinin kâr marjlarından yapılmış bir indirim olacağını belirtti. Yapılan bu uyarının ardından akaryakıt şirketleri benzin ve motorin fiyatlarında indirime gitti. Akaryakıt fiyatlarında en düşük indirimleri Shell, Total, Aytemiz ve BP firmaları yaptı. Peki Opet, BP, PO ve Shell benzin dizel litre fiyatları ne kadar? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de