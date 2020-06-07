Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) başkanı EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, son dönemde akaryakıt fiyat marjlarının olması gerekenin çok üzerine çıktığını tespit ettiklerini belirtmiş ve "17-25 kuruş indirim' yapılacağını duyurdu. Yılmaz, bu indirimlerin petrol fiyatları ve döviz hareketlerinden bağımsız, doğrudan dağıtıcı ve bayinin kâr marjlarından yapılmış bir indirim olacağını belirtti. Yapılan bu uyarının ardından akaryakıt şirketleri benzin ve motorin fiyatlarında indirime gitti. Akaryakıt fiyatlarında en düşük indirimleri Shell, Total, Aytemiz ve BP firmaları yaptı. Peki Opet, BP, PO ve Shell benzin dizel litre fiyatları ne kadar? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
En büyük indirimi hangisi yaptı?
EPDK belirli bir indirim rakamı açıklamadığı için akaryakıt fiyatları farklı indirimler yaptı. Ankara ve İzmir'de benzin fiyatlarında en yüksek indirimi OPET yaparken, İstanbul'da ise Türkiye Petrolleri'nin indirimi yüksek oldu. Motorin fiyatlarında ise Opet Ankara ve İzmir'de, Türkiye Petrolleri de İstanbul'da en büyük indirimi yapan firmalar oldu.
En az indirim yapan firmalar
Akaryakıt fiyatlarında en düşük indirimleri Shell, Total, Aytemiz ve BP firmaları yaptı. Shell benzin fiyatında Ankara ve İstanbul'da 12, İzmir'de ise 15 kuruş indirime gitti. BP ise Ankara ve İzmir'de benzinde 19 kuruş indirim yaparken, İstanbul'daki indirimi 12 kuruşta tuttu. Motorin fiyatlarında İstanbul, Ankara ve İzmir'de en düşük indirimi Total gerçekleştirdi.
Ankara'daki benzin ve motorin fiyatları
Başkentte benzinde en yüksek indirimi 20 kuruşla Türkiye Petrolleri ve Opet yaptı. Petrol Ofisi ve BP ise 19 kuruşluk indirim gerçekleştirdi. Motorin fiyatlarında en yüksek indirimi 23 kuruşla BP yaparken, Opet ise 22 kuruş indirime gitti. İndirimler sonrasında Ankara'da en ucuz benzin 5.77 TL ile Petrol Ofisi, 5.78 TL ile de Opet ve Türkiye Petrollerinde satılıyor. Motorinde ise en ucuz satış fiyatı 5.33 TL ile BP'de bulunuyor.
İstanbul'daki akaryakıt firmalarının benzin ve motorin fiyatları
İstanbul'da benzinde en yüksek indirimi 21 kuruşla Türkiye Petrolleri yaptı. Türkiye Petrolleri motorinde ise 20 kuruşluk indirime gitti. Petrol Ofisi ve Lukoil benzinde 18 kuruş indirim yaparken, motorinde Lukoil 18 kuruş, Petrol Ofisi ise 16 kuruş indirimde bulundu. Opet benzinde 13 kuruş, motorinde ise 19 kuruşluk indirim yaptı. İndirimler sonrasında İstanbul'da en ucuz benzin 5.68 TL ile Türkiye Petrollerinde satılıyor. Motorin ise en ucuz 5.31 TL ile Opet'te.
İzmir'deki akaryakıt firmalarının benzin ve motorin fiyatları
İzmir'de benzin fiyatında en yüksek indirimi 25 kuruşla Opet yaparken, onu 20 kuruşla Türkiye Petrolleri takip etti. Motorin fiyatlarında ise Opet 27, BP 23 kuruşluk bir indirime gitti. Shell ve Türkiye Petrolleri de 20 kuruşluk indirim yaptı.
İndirim sonrasında en ucuz benzin ve motorin Opet'te satılıyor. Benzin 5.76 TL, motorin fiyatı da 5.31 TL oldu. Türkiye Petrolleri'nde benzin 5.80'den satılırken, Shell ise motorini 5.39'dan satıyor.
Bayiler işten çıkarma yapacak
EPDK'nın yaptığı indirime tepki gösteren EPGİS Başkanı Fesih Aktaş yaptığı açıklamada şunları söyledi:
-"Maalesef bu uygulama nedeniyle zor bir dönem geçiren bayiler zorunlu olarak elemanlarında kısıntıya ve kesintiye gitmek zorunda kalacaklardır. Artık bu fiili kâr marjı ile bayilerin ayakta kalma şansı çok zora girmiştir.
Yüksek kar kimin cebine giriyor?
EPGİS Başkanı Fesih Aktaş, EPDK'nın tespit ettiği yüksek kar marjının bayi dışında oluştuğunu belirterek dağıtım şirketlerini işaret etti ve şunları söyledi:
-"Dağıtım şirketlerinin tek taraflı sebebiyet verdikleri bu durum bayilerin mevcut koşullarını daha da zorlaştıracaktır. EPDK nezdinde sadece dağıtım şirketleriyle istişare edilerek alınan karar nedeniyle, bayilerin ticari faaliyetlerinin sürdürülebilir olmaktan daha fazla uzaklaşmaması adına bu indirimin dağıtıcıların kendi paylarından karşılanmasının beklentisi içinde olduğumuzu kamuoyunun bilgilerine arz ederiz."
Ucuz etin yahnisi yavan olur
-Akaryakıt sektörümüzün, tüketicilerin akaryakıtta ucuz olanı tercihine saygısı vardır. Ancak son dönemde yaşananlar göstermiştir ki EPDK tarafından düzenlenmiş ve sıkı ürün denetimi yapılan akaryakıt piyasasında sıkı vergi denetimine de ihtiyaç vardır. Vergisel düzenleme yapılmadıkça EPDK ve sektör oyuncuları karşı karşıya gelmeye devam edecektir. Unutulmamalıdır ki ucuz etin yahnisi yavan olduğu gibi, ucuz akaryakıtın vergisi kaçak, etkisi ise bozucu olur.
Benzin ve motorin fiyatları nasıl belirleniyor?
5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereği akaryakıt bayileri, akaryakıt fiyatlarını belirleyici konumda değil. Pompa satış fiyatları dağıtım şirketleri tarafından belirleniyor ve tavan fiyat olarak bayilere bildiriliyor. Bayiler de istasyonlarında dağıtıcısı tarafından bildirilen fiyattan ürün satışını gerçekleştiriyor ve bu fiyat içinde oluşan marjdan kendi sözleşmeleri doğrultusunda paylarını alıyor. Nakliye maliyetlerine bağlı olarak fiyatlar küçük değişiklikler gösterebiliyor.