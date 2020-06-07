Koronavirüs sonrası satış patlaması! Adeta yok satıyor!

ÜRETİM VE ARAŞTIRMALAR DEVAM EDİYOR

AÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Halil Demir, tarımsal alan işletmelerinde sebze yetiştiriciliği ve ıslah alanında çalıştıklarını anlattı. Demir, "Yüksek yapılı modern seradayız. Burası fakültemizin serası. Bu alan içinde hem öğrenci uygulamalarını, teorik derslerin uygulamalarını yapıyoruz, aynı zamanda yüksek lisans öğrencilerimizin tezlerinin yürütülmesinde çalışıyoruz. Bu alanda kavun bitkileri üzerinde, yarı yol materyali dediğimiz ıslah çalışmaları yapıyoruz. Covid-19 sürecinde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tarımsal çalışmalar devam ediyor. Üniversitemizde de hem üretim hem de araştırmalar son hızla devam ediyor" dedi.

ÖĞRENCİLER HEM DENEY YAPIYOR HEM DE ÖĞRENME FIRSATI YAKALIYOR

AÜ Ziraat Fakültesi'nde yüksek lisans öğrencisi Mehmet Can (27), çilek serasında sulama sistemleri üzerinde yürüttükleri çalışmaları şöyle anlattı:



"Çiçek denememiz var. Sulama konumuzu bu alanda deniyoruz. Yarı ıslatmalı ve kısıtlı sulama işlemleri yapıyoruz. Yarı ıslatmalı sulama konularımız bitkinin bir tarafını kuru bırakıyor, diğer tarafını ise ıslak bırakıyoruz. Kısıtlı sulamada ise bitkinin ihtiyaç duyduğu suda belli bir kısıntı yaparak uyguluyoruz. Mesela bitkinin ihtiyaç duyduğu su 100 litre ise bunda yüzde 10 kısıntı yaparak 90 litre su kullanıyoruz veya duruma göre 80 litre su verebiliyoruz. Bunu kendimiz belirliyoruz. Bu çalışmamızın amacı ise dünyada ve ülkemizde su kaynaklarımız azalıyor. Yağmurlar da azalıyor küresel ısınmadan dolayı. Su verim ilişkisini ayarlamaya çalışıyoruz. Burada hem deney yapıyoruz hem de öğrenme fırsatı yakalıyoruz. Bu çalışmalarımızı analiz yaparak daha sonra makalelerde yayınlanıyor."