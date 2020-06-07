Kısa çalışma ödeneğinin son bulmasına sayılı günler kala işten çıkarmalar başladı. Çalışanlara şimdiden tebligat gitmesi üzerine kısa çalışma ödeneğinin devam etmesi için talep yağıyor. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç'in "Kısa Çalışma Ödeneği desteği ikinci bir üç ay daha uzatılması, işletmelerin pandemi sürecinin zorluklarını geride bırakmasına büyük katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı. Peki kısa çalışma ödeneği uzayacak mi? Kısa çalışma ödeneği nasıl alınır? Kısa çalışma ödeneği nereye yatıyor? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Yaşanan gelişmeler üzerine "Kısa Çalışma Ödeneği devam etsin" sesleri yükselmeye başladı. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç'in "Kısa Çalışma Ödeneği desteği ikinci bir üç ay daha uzatılması, işletmelerin pandemi sürecinin zorluklarını geride bırakmasına büyük katkı sağlayacaktır" sözlerinde destek veren Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar "Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) ve işçi çıkarma yasağının uzatılması konusunda büyük bir beklenti içerisindeyiz. Bence sürecin daha sağlıklı yürümesi için doğrusu da bu olur" dedi.
ŞARTLAR ESNETİLSİN
Alemdar, kısa çalışma ödeneğinden 450 gün ve 60 gün şartının da kaldırılmasını istedi. Uygulamaların uzatılması konusuna Bakanlığın da sıcak baktığını dile getiren Alemdar "O konuda bir toplantı yapacaktık. Sayın Bakan'ın bizi çağırmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yeni istihdam paketine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Alemdar, şunları kaydetti: "Bize herhangi bir ulaşan, şöyle yapacağız böyle yapacağız gibi bir şey yok. Paketi henüz görmedik. Bizimle paylaşacaklar herhâlde çünkü haziran sonunda çıkacak deniyor. Uygulamalar uzatılacak diye tahmin ediyoruz. Yoksa sürdürülebilir olması mümkün değil."
2,6 MİLYON KİŞİ FAYDALANDI
Merkez Bankası verilerine göre, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde uygulanmaya başlayan Kısa Çalışma Ödeneği'nden nisan itibarıyla yaklaşık 2,6 milyon kişi faydalandı. Bu kapsamda İşsizlik Sigortası Fonu'nun gider miktarı 723 milyon lira olarak gerçekleşti. Merkez Bankasının Finansal İstikrar Raporu'na göre, uygulanmaya başlayan 2005'ten Mart 2020'ye kadar 350 bin kişi Kısa Çalışma Ödeneği almaya hak kazanmıştı.
KÇÖ İşsizlik Sigortası Fonu kapsamında sağlanıyor. Bu ödenekten yararlanmak için genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılmış olması gerekiyor. Salgın döneminde yapılan kısa çalışma başvurularında, son 60 gün hizmet akdine tabi olmak kaydıyla son üç sene içinde 450 gün prim ödenmiş olması gerekiyor.
SÜRE UZATILIRSA YENİDEN BAŞVURU YAPILACAK
Geçen yıl döviz kurundaki artıştan etkilenen iş yerleri için uygulanan kısa çalışma ödeneğinde süre 3 ay uzatılmıştı. Kısa çalışma uygulamasının süresi uzatılırsa, mevcut iş yerlerinin yeniden uzatma başvurusunda bulunması gerekecek.
İlk başvuruda, ödemeleri hızlandırmak amacıyla işverenin beyanı esas alınmış ve uygunluk tespitinin daha sonra yapılması kararlaştırılmıştı. Süre uzatılması durumunda uygunluk tespitinin önce mi, yoksa şu an olduğu gibi sonra mı yapılacağı hususu önemli olacak.
Geçen yılki uzatma kararında, kısa çalışma uygulaması devam eden iş yerlerinin yanı sıra ilk defa başvuracak olan işverenlere de imkan tanınmıştı. Uzatma söz konusu olursa bu yıl da benzer bir uygulama yapılması bekleniyor.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEREDEN ALINIR?
Çalışanın kendisine, aylık olarak her ayın 5'inde ödenecek ve ödemeler PTTBank aracılığı ile yapılacak. Mayıs ayında kısa çalışma ödeneğine başvuranların ödemeleri ise Haziran ayının 5'inde olacak.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEREYE YATIRILIYOR?
Çalışanın kendisine, aylık olarak her ayın 5'inde ödenecek ve ödemeler PTTBank aracılığı ile yapılacak.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NASIL SORGULANIR?
e-Devlet üzerinden Kısa Çalışma Ödeneği sorgulama işlemi gerçekleştiriliyor. Aşağıda bulunan linke tıklayıp e-Devlet'e giriş yapabilirsiniz.
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?
İşten çıkarma yasağı 17 Temmuz'da sona erecek. Ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık dışında işveren bu tarihe kadar işten çıkarma yapamayacak.
KISA ÇALIŞMA VE ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ UZAYACAK MI?
Kısa çalışma ödeneği başvuruları 30 Haziran'a kadar devam edecek. Kısa çalışma ödemeleri 30 Haziran'a kadar yapılacak. Nakdi Ücret Desteği olarak adlandırılan ücretsiz izin destek ödemeleri ise 17 Temmuz'a kadar yapılacak. Bu sürelerin uzatılması talep ediliyor. Ancak konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.