İzmir-Antalya arası 3 saate inecek! O projede çalışmalar başlıyor

"OTOYOLUN 3 YIL İÇİNDE TAMAMLANMASINI PLANLIYORUZ"

Karaismailoğlu, Aydın-Denizli Otoyolu'nun mevcut Aydın Çevre Yolu Otoyol Ayrım Kavşağı'ndan başlayarak, Dalaman üzerinden Yenipazar'a ulaşacağını belirterek, Kuyucak ilçesine kadar ulaşan yolun Çeltikçi-Korucuk-Kocadere istikametinde devam ederek Kocabaş mevkisinde sonlandığını ifade etti. Otoyolun ihalenin sonuçlanmasının ardından 3 yıl içinde tamamlanmasının planlandığını vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti: "Türkiye, YİD modeliyle ulaşımdan sağlığa kadar birçok alanda devasa yatırımları hayata geçirdi. Dünyanın imrenerek takip ettiği ulaştırma projelerimizin bazılarını kamu-özel sektör iş birliğiyle yapım aşamasına alıyoruz. Biliyoruz ki Türkiye üreteceği, vatandaşın hizmetine sunacağı her bir eserle gücüne güç katıyor. Biz de Türkiye'nin başarılarının daha fazla artırılması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak çalışmalarımıza son sürat devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın koyduğu 'Büyük ve Güçlü Türkiye' hedefi doğrultusunda ülkemizi işte bu başarılarla 2023'e emin adımlarla ilerletebilmek için 'Durmak yok yola devam' diyoruz."