TEDİYE VE BAYRAM İKRAMİYESİ EĞİTİM YARDIMI

2020 yılı zamları ile birlikte taşeron işçilerin tediye ikramiyeleri artacak. Maaşlara göre ödenen bu ödemelerde yapılan kesintilerin olmaması noktasında taşeron işçilerin talepleri bulunuyor. Bu talep kabul edilirse tediye ikramiyesi ödemeleri brüt maaş üzerinden doğrudan ödenecek.

Diğer bir talep ise eğitim yardımı kapsamında. Taşeron işçilere Eylül ayında yapılan eğitim tutarlarının oranlarının yükseltilmesi talep ediliyor.

En yüksek sesle söylenen taleplerden birisi de bayram ikramiyesi konusunda. Taşeron işçilere Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi 75 TL ödeme yapılıyor. Bu ödemelerden yapılan kesintiler sonrası ödenen tutar 53 TL seviyesinde. Bu bayram ikramiyelerinin artırılması da TİS görüşmelerinde ele alınması bekleniyor.