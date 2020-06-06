Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu akşam saatlerinde günün en çok araştırılanları arasındaki yerini aldı. İlk olarak kura çekilişinin 5 Mayıs'ta yapılacağı açıklanmıştı ancak alınan kararla çekiliş tarihi 6 Haziran'a ertelendi. Bu kapsamda başvuru yapanlar kura sonuçları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card kura sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

GREEN CARD SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

6 Haziran'da yapılacak kura çekiminin sonuçları henüz açıklanmadı. Kura çekilişi TSİ ile saat 19:00'da başlayacak. Sonuçların bu akşam saatlerinde duyurulması bekleniyor.