SGK tarafından erken emekli olma fırsatı için belirlenen prim günü 1800'dür. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 1800 gün prim ile emekli olmak için çalışan kişilerin yaşamsal ve bedensel fonksiyonlarını etkileyecek düzeyde rahatsızlıklar geçirmesi gerekmektedir. Malulen emeklilik ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında görev yapan 4A, 4B ve 4C sigortalılarının erken yaşta sigortalı elde etmelerini sağlayan sistemdir. Bu sistem sayesinde, çalıştığı zamanda kendi işinde ya da farklı bir işte yaşamsal ve bedensel fonksiyonlarını kaybeden kişi yaşına bakılmasızın malulen emeklilik hakkı elde edilmesi istenmektedir. Peki 1800 gün prim ile kimler emekli oluyor? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
SGK Tarafından Belirlenen Malulen Emeklilik Şartları
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen emeklilik şartları; " 4A, 4B ve 4C sigorta koluna bağlı bulunan çalışanların malulen emekli olabilmeleri için en az 10 yıl çalışmış olması, yapılan bu 10 yıllık çalışma süresinde kişinin en az 1800 günlük prim ödemesine sahip olması, sağlık kurulu tarafından hazırlanan raporda iş gücü kaybının en az %60 olması zorunlu tutulmaktadır. Malulen emekli olmasına sebep olan durumun başlangıcıyla birlikte işten ayrılması gerekmektedir. 4B sigortasına sahip olan kişilerin, ticaret faaliyetlerine devam etmemesi gerekmektedir. SGK prim borcu bulunmaması gerekir.
SGK Tarafından İstenilen Belgeler
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından istenilen malulen emeklilik başvuru belgeleri ise şunlardır; " bedensel kayıp yaşamaya başladıkları andan itibaren 10 gün içinde işten ayrılış belgelerini hazırlamaları gerekmektedir. Tahsis talep ya da beyan taahhütnamesi hazırlanmalıdır. Kamu görevlisi olan kişilerin, maluen emekliye sevk edildiğini gösteren belge hazırlanmalıdır. Sağlık kuru tarafından onaylı malulük belgesi hazırlanmalıdır.
Emeklilik Başvurusunu Yapma ve Dikkat Edilmesi Gereken İşlemler
Malulen emekli olacak olan kişinin sağlık kurulu tarafından onaylanmış olan raporunu aldıktan sonra SGK'na götürmesi gerekir. Sağlık raporundaki malullük oranı %60 ve üzerindeyse, malulen emeklilik başvurusu kabul edilecektir. Başvuruda bulunmak isteyen adayların Sosyal Güvenlik Kurumu resmi sitesinde bulunan evrak arama bağlantısından da evraklara erişebilmektedir.
Hayatını Kaybeden Sigortalının Eşine Aylık Bağlanmasının Şartları Nelerdir?
Eşine aylık bağlanması için, ölüm tarihinde sigortalının eşi ile yasal evlilik bağı bulunması şarttır. Sigortalının dul eşine % 50 si; aylık bağlanmış çocuğu bulunmayan dul eşine ise Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaması veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması halinde % 75 i oranında aylık bağlanacaktır.
Hayatını Kaybeden Sigortalının Çocuklarına Aylık Bağlanmasının Şartları Nelerdir?
Ölen sigortalının çocuklarına aylık bağlanabilmesi için çocukların cinsiyeti, yaşı, malul olup olmaması, öğrenim durumu ve medeni hali gibi kıstaslar mevcuttur.
Erkek çocuklara ölüm aylığı bağlanabilmesi için;
Evli olup olmadıklarına bakılmaksızın, erkek çocukların yükseköğrenim görmeleri halinde 25 yaşını doldurmamış olmamaları, ortaöğrenim görmeleri halinde 20 yaşını doldurmamış olmaları, herhangi bir eğitim kurumunda öğrenim görmemeleri halinde ise 18 yaşını doldurmamış olmaları
Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmıyor olmaları,
Kendi sigortalılıkları nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması şarttır.
Kız çocuklara ölüm aylığı bağlanabilmesi için;
Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmıyor olmaları,
Kendi sigortalılıkları nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması,
evli olmamaları veya evli olmakla birlikte sonradan boşanmış veya dul kalmış olmaları şarttır. Kız çocuklarına ölüm aylığı bağlanabilmesi için herhangi bir yaş ya da öğrenim durumu şartı bulunmamaktadır.
Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az % 60 oranında yitirdiği tespit edilen çocuklara da evli olup olmadığına, yaşına veya cinsiyetine bakılmaksızın ölüm aylığı bağlanır.
Malul çocuklara bağlanan aylıklar;
Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başladıkları,
Kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlandığı,
Kanunun 94 üncü maddesine göre yapılan kontrol muayenesi sonucu Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az % 60 oranında yitirmediği tespit edilen çocukların yeni malullük durumuna esas tutulan rapor tarihini,
izleyen ödeme dönemi başından itibaren kesilecektir.
Hayatını Kaybeden Sigortalının Anne Ve/Veya Babasına Aylık Bağlanmasının Şartları Nelerdir?
Anne ve/veya babaya aylık bağlanabilmesi için de yine birtakım kıstaslar mevcuttur. Öncelikle anne ve/veya baba 65 yaşın altında ise, ölen sigortalının hak sahibi eş ve çocuklarından geriye artan hisse olmak zorundadır. Ayrıca anne ve/veya babanın her türlü kazanç ve irattan elde etmiş oldukları gelirleri asgari ücretin net tutarından az olmak zorundadır. Yine anne ve/veya babaya ölen çocuklarından ölüm aylığı bağlanabilmesi için, diğer çocuklarından hak kazanılan gelir/aylıklar hariç olmak üzere, gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması da şarttır.
Anne ve/veya baba 65 yaşın üstünde ise, yukarıda belirtilen şartları taşımaları halinde ölen sigortalının hak sahibi eş ve çocuklarından geriye artan hisseye bakılmamakta, artan hisse olmasa bile ölüm aylığı bağlanmaktadır.
Ölüm Aylığı Bağlanması İçin Nereye Ve Nasıl Başvurulur? Müracaat İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?
4(a) (SSK)kapsamında ilk ölüm aylığı bağlama işlemleri için Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğümüze, ölüm aylığı bağlandıktan sonraki ikincil işlemleriniz için ise Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bağımsız ve Hizmet Akdiyle Çalışanlar Emeklilik Daire Başkanlığı Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye/ANKARA adresine tahsis talep ve beyan taahhüt belgesi ile müracaat edilmesi gerekir.
4(b) (BAĞ-KUR) kapsamındaki ölüm aylığı bağlama işlemleri için sigortalının dosyasının bulunduğu Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerimize tahsis talep ve beyan taahhüt belgesi ile müracaat edilmesi gerekir.
Tahsis talep ve beyan taahhüt belgesine;
-Malul çocuklar için sağlık kurulu raporu
-Vasi İlamı (Hak sahiplerine vasi tayin edilmesi durumunda)
eklenir.
Ayrıca, www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden başvuru imkanı bulunmaktadır.
Kurumumuz ve MEB ve YÖK arasında yapılan protokol kapsamında öğrenci belgeleri elektronik ortamda temin edilmektedir. Öğrenci belgesinin güncel olup olmadığı konusunda tereddüt edilmesi durumunda hak sahiplerinden talep edilmektedir.
Ölüm Aylığı Hangi Durumlarda Kesilir?
Ölen sigortalının;
-Eşi yeniden evlendiği takdirde,
-Ölen sigortalının çocuklarının
Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başlamaları,
Kendi sigortalılıkları nedeniyle taraflarına gelir veya aylık bağlanması,
Evli olmayan kız çocuğu evlendiği takdirde,
Herhangi bir eğitim kurumunda öğrenim görmeyen erkek çocuğu 18 yaşını doldurduğu, ortaöğrenim gören erkek çocuğu 20 yaşını doldurduğu, yükseköğrenim gören erkek çocuğu 25 yaşını doldurduğu takdirde,
-Anne ve/veya babasına, diğer çocuklarından hak kazandıkları gelir/aylıklar dışında, gelir/aylık bağlandığı takdirde,
-Anne ve/veya babası asgari ücretin net tutarından fazla gelir elde ettiği takdirde,
bağlanmış bulunan ölüm aylıkları kesilir.