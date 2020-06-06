53 havalimanına uçulabilir sertifikası

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, havalimanlarının Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun öngörüleri doğrultusunda sertifikalandırıldığını belirterek, "Daha önce sertifikasını alan 6 havalimanına ek olarak dün itibarıyla 47 havalimanı daha uçulabilir sertifikasını almaya hak kazandı" dedi. 53 havalimanının Covid- 19'a karşı tüm tedbirleri aldığının tescillendiğini anlatan Karaismailoğlu, "Bizim tedbirlerimiz seyahatin her aşamasında. Vatandaşımızın gönlü ferah olsun. Tüm sağlık tedbirlerini en üst düzeyde aldık" diye konuştu.