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    • Ekonomi
    • 06.06.2020 Gazete
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    53 havalimanına uçulabilir sertifikası

    , havalimanlarının ve 'nun öngörüleri doğrultusunda sertifikalandırıldığını belirterek, "Daha önce sertifikasını alan 6 havalimanına ek olarak dün itibarıyla 47 havalimanı daha uçulabilir sertifikasını almaya hak kazandı" dedi.

    53 havalimanına uçulabilir sertifikası
    Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, havalimanlarının ve 'nun öngörüleri doğrultusunda sertifikalandırıldığını belirterek, "Daha önce sertifikasını alan 6 havalimanına ek olarak dün itibarıyla 47 havalimanı daha uçulabilir sertifikasını almaya hak kazandı" dedi. 53 havalimanının Covid- 19'a karşı tüm tedbirleri aldığının tescillendiğini anlatan Karaismailoğlu, "Bizim tedbirlerimiz seyahatin her aşamasında. Vatandaşımızın gönlü ferah olsun. Tüm sağlık tedbirlerini en üst düzeyde aldık" diye konuştu.
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