Hafta sonu anlık altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar güncel fiyatlar hakkında araştırmalarını sürdürüyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 595,00 lira, Cumhuriyet altını 2.436,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 0,97 düşüşle 366,70 liradan işlem gördü. Peki, 6 Haziran anlık altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları

ANLIK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?