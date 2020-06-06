Döviz kurlarındaki güncel durumu merak edenler dolar ve euronun haftayı nasıl kapattığına dair araştırmalarını sürdürüyor. Dün 6,7241-6,7691 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,20 artışla 6,7566'dan tamamladı. Dün dolar güne 6,7520 liradan, euro ise 7,6730 liradan başlamıştı. İşte 6 Haziran güncel döviz kurları
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 368 BİN LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 368 bin liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 367 bin 300 lira, en yüksek 373 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,34 azalarak 368 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 882 milyon 83 bin 281,74 lira, işlem miktarı ise 2.410,09 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 905 milyon 846 bin 153,98 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI HIZLI YÜKSELİŞLE AÇILDI
Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe alıcılı başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,1 değer kazanarak 370 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi bugün yüzde 1,7 artarak 12.647 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,9 yükselişle 6.399 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 2,4 primle 7.746 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,7 kazançla 5.097 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 2,1 artışla 20.040 puan oldu.
Avro/dolar paritesi yükseliş serisini üst üste 9'uncu işlem gününe taşıyarak yüzde 0,2 kazançla 1,1360 ve yükselişi üst üste 7 işlem gününde de süren sterlin/dolar paritesi yüzde 0,6 kazançla 1,2670 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, dün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nı 600 milyar avro ile beklentilerin üzerinde artırarak 1 trilyon 350 milyar avroya çıkarmasının piyasaları desteklediğini bildirdi.
Ekonomilerin normalleşme sürecine yönelik adımların gündemin odağında yer aldığını belirten analistler, gün içerisinde ABD'nin mayıs ayı istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini kaydetti.
ASYA BORSALARI YÜKSELDİ
Asya borsalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Hafta başından bu yana yükseliş eğiliminde hareket eden Asya borsalarında, bugün ilk işlem saatlerinde düşüşler görülse de kapanışa yakın kayıpların telafi edildiği görüldü.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi, bugün 2.910 puan seviyelerine gerilemesinin ardından gelen alımlarla yükselişe geçerek, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 2.927 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 yükselerek günü 22.864 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 değer kazanarak 109,3 seviyelerine çıktı.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 artışla 34.106 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 yükselişle 24.535 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,6 primle 2.185 puanda seyrediyor.
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,27, avro/TL yüzde 0,54 değer kazandı, altının gram satış fiyatı yüzde 3,63, dolar/TL yüzde 0,91 değer kaybetti. BIST 100 endeksi, en düşük 106.357,00 en yüksek 110.601,92 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,27 yükselerek 110.021,83 puandan tamamladı.
ALTIN FİYATLARI
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,63 kayıpla 366,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,60 azalışla 2.436,00 lira oldu. Geçen hafta 617,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, bu hafta 595,00 liraya düştü.
Bu hafta ABD doları yüzde 0,91 değer kaybederek 6,7760 liraya gerilerken, avro ise yüzde 0,54 artışla 7,6540 liraya yükseldi.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,49, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,12 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,06 ile hisse senedi fonları oldu.
BORSA TARİHİNDE İLK KEZ 13 GÜNLÜK KESİNTİSİZ YÜKSELİŞLE HAFTAYI TAMAMLADI
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,44 değer kazancıyla 110.021,83 puandan tamamlayarak, tarihinde en uzun soluklu yükselişini kaydetti.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 484,91 puan artarken, toplam işlem hacmi 11,9 milyar lira olarak gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 1,21 ve holding endeksi yüzde 0,67 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,40 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde yüzde 3,33 ile spor oldu.
3 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştiren BIST 100 endeksi, 15 Mayıs'ta başlayan ve bugüne kadar devam eden 13 günlük yükseliş rallisi ile tarihinde aralıksız en uzun soluklu çıkışını gerçekleştirdi. Endeksin bundan önceki en uzun günlük yükseliş serisi 12 gün ile 1993'te gerçekleşmişti.
Analistler, bugün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye değerlendirmesinin, piyasalar kapandıktan sonra yayımlanmasının beklendiğini belirterek, Moody's'in son değerlendirmesinde Türkiye'nin kredi notunu "B1", görünümü ise "negatif" olarak belirlediğini anımsattı.
Haftaya yurt içinde ödemeler dengesi istatistikleri ve iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 109.500 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 111.600 direncinin gündeme geleceğini bildirdi.