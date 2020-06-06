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    • Ekonomi
    • 06.06.2020 18:39
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    • 06.06.2020 18:49
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    Hazine ve Maliye Bakanı 'tan '' paylaşımı

    Hazine ve Maliye Bakanı , 'na ilişkin paylaşımnda bulundu. Albayrak Paylaşımında, "Bugün Cumhurbaşkanımız'ın iştirakleriyle yapılan beton dökme töreni, Yusufeli Barajı'nı ülkemize kazandıracak. Ekonomimize de yılda tam 1.5 Milyar TL katkıda bulunacak. Tamamen yerli mühendislerimizle yapılan bu eser sayesinde ülkemiz, yarınlara güvenle adım atacak." ifadelerine yer verdi.

    Bakan Albayrak'tan 'Yusufeli Barajı' paylaşımı

    Hazine ve Maliye Bakanı 'na ilişkin paylaşımnda bulundu.

    Albayrak Paylaşımında, "Bugün Cumhurbaşkanımız'ın iştirakleriyle yapılan beton dökme töreni, Yusufeli Barajı'nı ülkemize kazandıracak. Ekonomimize de yılda tam 1.5 Milyar TL katkıda bulunacak. Tamamen yerli mühendislerimizle yapılan bu eser sayesinde ülkemiz, yarınlara güvenle adım atacak." ifadelerine yer verdi.

    Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Yusufeli Barajı' paylaşımı
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