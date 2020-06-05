Tarihi fırsat

değerlendirenkonut kredi faizoranları ve ödeme planlarınınbugüne kadar sunulan eniyi avantajları bir aradabarındırdığını kaydetti. Faizoranlarının, özellikle inşaatmaliyetleri daha uygun olanprojeler için kaçırılmayacakbir fırsat olduğunu ifadeeden Durbakayım, "Birinciel konutlar için ekstra faizavantajının olmasını artı birdeğer olarak görüyoruz" dedi.Durbakayım, kredi miktarının belirlenmesinde inşaatların yoğun olduğu şehirlere göre ayarlama yapılmasının çok doğru olduğunu söyledi. KDV ve harç gibi dolaylı teşviklerin de bu tarihi fırsatı taçlandırabileceğinin altını çizen Durbakayım, "Kamu bankaları vasıtasıyla devletin yaktığı kıvılcımı aleve dönüştürmek için özel bankalar ve firmaların da destek vereceğini düşünüyoruz. Özel bankalar taşın altına elini soktuğunda ve inşaat firmaları özel katkılar sağlayarak faiz oranlarını daha da aşağıya indirebilir" diye konuştu.canlandırmakiçin fiyat indirimiveya taksitödemelerine dahaözel avantajlarsağlanabileceğinevurgu yapanDurbakayım,şunları kaydetti:"Atılan buadımla konutsatışlarında ilk5 aylık kaybıntelafi edileceğiniöngörüyoruz.İç pazardakihareketlenmeninyurt dışı satışlarada hareketgetireceğinisöyleyebiliriz."