Tarihi fırsat

Destek paketlerini değerlendiren İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, konut kredi faiz oranları ve ödeme planlarının bugüne kadar sunulan en iyi avantajları bir arada barındırdığını kaydetti. Faiz oranlarının, özellikle inşaat maliyetleri daha uygun olan projeler için kaçırılmayacak bir fırsat olduğunu ifade eden Durbakayım, "Birinci el konutlar için ekstra faiz avantajının olmasını artı bir değer olarak görüyoruz" dedi.
'TAÇLANDIRABİLİRİZ'
Durbakayım, kredi miktarının belirlenmesinde inşaatların yoğun olduğu şehirlere göre ayarlama yapılmasının çok doğru olduğunu söyledi. KDV ve harç gibi dolaylı teşviklerin de bu tarihi fırsatı taçlandırabileceğinin altını çizen Durbakayım, "Kamu bankaları vasıtasıyla devletin yaktığı kıvılcımı aleve dönüştürmek için özel bankalar ve firmaların da destek vereceğini düşünüyoruz. Özel bankalar taşın altına elini soktuğunda ve inşaat firmaları özel katkılar sağlayarak faiz oranlarını daha da aşağıya indirebilir" diye konuştu.
ÖZEL AVANTAJLAR GELEBİLİR
Talebi canlandırmak için fiyat indirimi veya taksit ödemelerine daha özel avantajlar sağlanabileceğine vurgu yapan Durbakayım, şunları kaydetti: "Atılan bu adımla konut satışlarında ilk 5 aylık kaybın telafi edileceğini öngörüyoruz. İç pazardaki hareketlenmenin yurt dışı satışlara da hareket getireceğini söyleyebiliriz."
'TAÇLANDIRABİLİRİZ'
Durbakayım, kredi miktarının belirlenmesinde inşaatların yoğun olduğu şehirlere göre ayarlama yapılmasının çok doğru olduğunu söyledi. KDV ve harç gibi dolaylı teşviklerin de bu tarihi fırsatı taçlandırabileceğinin altını çizen Durbakayım, "Kamu bankaları vasıtasıyla devletin yaktığı kıvılcımı aleve dönüştürmek için özel bankalar ve firmaların da destek vereceğini düşünüyoruz. Özel bankalar taşın altına elini soktuğunda ve inşaat firmaları özel katkılar sağlayarak faiz oranlarını daha da aşağıya indirebilir" diye konuştu.
ÖZEL AVANTAJLAR GELEBİLİR
Talebi canlandırmak için fiyat indirimi veya taksit ödemelerine daha özel avantajlar sağlanabileceğine vurgu yapan Durbakayım, şunları kaydetti: "Atılan bu adımla konut satışlarında ilk 5 aylık kaybın telafi edileceğini öngörüyoruz. İç pazardaki hareketlenmenin yurt dışı satışlara da hareket getireceğini söyleyebiliriz."