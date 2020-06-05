‘Çekmeköy örnek bir proje olacak’

Covid-19'un gayrimenkul beklentilerinde önemli değişiklikler yarattığını söyleyen DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, "Artık yaşam alanlarımız yemek yiyip uyumaktan, televizyon izleyip çocuklarımızla oynamaktan çok daha fazlası. Bana göre yüksek katlı bina devri kapandı. Bu sadece Türkiye için değil, tüm dünya için geçerli" dedi.
ÖZEL KURUL
Ziya Yılmaz, İstanbul Çekmeköy'deki yeni projelerine ön talep sayısının 60 bine ulaştığını söyledi. Projeyi şekillendirirken değişen dinamikleri dikkate aldıklarını belirten Yılmaz, şöyle konuştu: "Bu süreç hepimize bahçesiz, balkonsuz ya da terassız ev olamayacağını gösterdi. Sağlık kriterleri konusunda ciddi çalışma yaptık. Hekimlerden oluşan bir 'Sağlık Kurulu' oluşturduk. Çekmeköy projemizi de bu kurulun önerileri etrafında şekillendirdik. Pandemi sonrası gayrimenkul anlayışının dünyadaki en önemli örneklerinden birini Çekmeköy'de göreceksiniz."
BİNA YÜKSEKLİĞİ 5 KAT
Ziya Yılmaz, projede binaların zemin+5 kat olacağını anlatarak, "Ortadaki bölümü orman olarak koruyalım, sakinlere açalım istedik. Bahçeli evleri artırdık. Daire sayısının yüzde 20'sini villa bahçe konseptiyle tasarladık. Tüm daireleri balkonlu, evlerin yüzde 20'sini de teraslı kurguladık" dedi.
EVDE ÇALIŞANA YARIM ODA
Salgınla birlikte geçilen evden çalışma konusuna da değinen Yılmaz, şunları söyledi: "Uzmanlar diyor ki, evde çalışma odanız olsun. Bu yüzden çalışma odalarını unutmadık. Bazı evlere yarım odalar şeklinde bölümler ekledik."
YAVUZ KARAMAN
ÖZEL KURUL
Ziya Yılmaz, İstanbul Çekmeköy'deki yeni projelerine ön talep sayısının 60 bine ulaştığını söyledi. Projeyi şekillendirirken değişen dinamikleri dikkate aldıklarını belirten Yılmaz, şöyle konuştu: "Bu süreç hepimize bahçesiz, balkonsuz ya da terassız ev olamayacağını gösterdi. Sağlık kriterleri konusunda ciddi çalışma yaptık. Hekimlerden oluşan bir 'Sağlık Kurulu' oluşturduk. Çekmeköy projemizi de bu kurulun önerileri etrafında şekillendirdik. Pandemi sonrası gayrimenkul anlayışının dünyadaki en önemli örneklerinden birini Çekmeköy'de göreceksiniz."
BİNA YÜKSEKLİĞİ 5 KAT
Ziya Yılmaz, projede binaların zemin+5 kat olacağını anlatarak, "Ortadaki bölümü orman olarak koruyalım, sakinlere açalım istedik. Bahçeli evleri artırdık. Daire sayısının yüzde 20'sini villa bahçe konseptiyle tasarladık. Tüm daireleri balkonlu, evlerin yüzde 20'sini de teraslı kurguladık" dedi.
EVDE ÇALIŞANA YARIM ODA
Salgınla birlikte geçilen evden çalışma konusuna da değinen Yılmaz, şunları söyledi: "Uzmanlar diyor ki, evde çalışma odanız olsun. Bu yüzden çalışma odalarını unutmadık. Bazı evlere yarım odalar şeklinde bölümler ekledik."
YAVUZ KARAMAN