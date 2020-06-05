‘Çekmeköy örnek bir proje olacak’

gayrimenkulbeklentilerindeönemli değişiklikleryarattığını söyleyen"Artık yaşam alanlarımızyemek yiyip uyumaktan,televizyon izleyipçocuklarımızla oynamaktançok daha fazlası. Bana göreyüksek katlı bina devrikapandı. Bu sadece Türkiyeiçin değil, tüm dünya içingeçerli" dedi.ÖZEL KURULZiyayeniprojelerine ön talep sayısının60 bine ulaştığını söyledi.Projeyi şekillendirirkendeğişen dinamikleridikkate aldıklarını belirtenYılmaz, şöyle konuştu: "Busüreç hepimize bahçesiz,balkonsuz ya da terassızev olamayacağını gösterdi.Sağlık kriterleri konusundaciddi çalışma yaptık.Hekimlerden oluşan bir'Sağlık Kurulu' oluşturduk.Çekmeköy projemizi de bukurulun önerileri etrafındaşekillendirdik. Pandemisonrası gayrimenkulanlayışının dünyadakien önemliörneklerindenbiriniÇekmeköy'degöreceksiniz."projede binalarınzemin+5kat olacağınıanlatarak,"Ortadaki bölümüorman olarakkoruyalım,sakinlere açalımistedik. Bahçelievleri artırdık.Daire sayısınınyüzde 20'sini villabahçe konseptiyletasarladık. Tümdaireleri balkonlu,evlerin yüzde20'sini de teraslıkurguladık" dedi.birlikte geçilenevden çalışmakonusuna dadeğinen Yılmaz,şunları söyledi:"Uzmanlar diyorki, evde çalışmaodanız olsun.Bu yüzdençalışma odalarınıunutmadık. Bazıevlere yarımodalar şeklindebölümler ekledik."