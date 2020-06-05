Yeni konut kredi paketine destek

kamu bankaları tarafından açıklanan yeni kredi paketine tüm projeleriyle destek veriyor. 15 yıla varan vade ile ilk 12 ay ödemesiz, aylık yüzde 0.64 faizle finansman sağlanacak kampanya, Sur Yapı'nın tüm projelerinde geçerli olacak. Kişi başına verilecek kredi miktarı İstanbul projelerinde azami 750 bin lira olacak. Yüzde 20 indirimle satışa sunulan dairelerde yüzde 20 peşinat uygulanacak ve 80'lik kısma ise 180 aya varan yüzde 0.64 vade oranıyla kredi kullandırılıp, ilk 12 ay taksit ödenmeyecek. Antalya projesinde ise kişi başına verilecek kredi miktarı azami 500 bin lira olacak. Yüzde 10 indirimle satışa sunulan dairelerde yüzde 10 peşinat uygulanacak ve kalan yüzde 90'lık kısım ise 0.64 faiz uygulanarak 180 ay vade ile taksitlendirilecek. Kampanya kapsamında ilk 12 ay taksit ödemesiz olacak.