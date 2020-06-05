SSK, SGK ve Bağkur emeklisi Temmuz ayına kilitlenmiş durumda. İkramiye, zam, promosyon ve ek ödeme miktarları yine merak ediliyor.
Bu bağlamda milyonlarca SSK, SGK ve Bağkur emeklisi ikramiye, zam ve ek ödeme miktarları ile oldukça rahatlayacak. Yaklaşan Temmuz ayı milyonlarca kişi için zam ayı olacak. Sayıları yaklaşık 5.5 milyon olan memur ve memur emeklilerinin maaşı da artacak. Memurlar ve memur emeklileri Temmuz'da yüzde 4 zam alacak. Zam oranı 3 Temmuz'da Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla ortaya çıkacak. Ayrıca emekliler, ödeme planında bir değişiklik yapılmazsa 27-30 Temmuz'da ikinci bayram ikramiyesini alacak. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
En düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 661 liradan 2 bin 778 liraya ulaşacak. Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı da yüzde 4.4 artışa göre 3 bin 517 liradan 3 bin 671 liraya çıkacak. Zam oranı 3 Temmuz'da Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla ortaya çıkacak. Memurlar 15 Temmuz'da zamlı maaşlarını alacak. Memur emeklilerine ise enflasyon verileri bekleneceğinden, ayın 1'i ile 5'i arasında maaşları zamsız olarak ödenecek.
Oluşacak zam farkı, ay içerisinde Çalışma Bakanlığı tarafından duyurulacak tarihte hesaplara yatırılacak.
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KİME, NE KADAR?
● Emekli: 1.000 TL
● Ölüm aylığı (% 75): 750 TL
● Ölüm aylığı (% 50): 500 TL
● Ölüm aylığı (% 25): 250 TL
● 2 aylık alana: En yüksek ödeme getiren dosya üzerinden...
● Sürekli iş göremezlik ödeneği alana: İş göremezlik derecesi oranında...
TEMMUZ
1-6 TEMMUZ: Memur emeklilerine maaş, ay içinde zam farkı.
3 TEMMUZ: Zam oranları belli olacak.
17-27 TEMMUZ: SSK emeklilerine zamlı maaş.
24-28 TEMMUZ: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş.
27-30 TEMMUZ: Kurban Bayramı ikramiyesi.
NASIL ETKİLER?
2019 yılı enflasyonu yüzde 11.84 olarak gerçekleşti. Eğer ikramiye artışı enflasyona endekslenirse, emeklilere ödenecek tutar bin 118 lira 40 kuruşa çıkacak. Yeniden değerleme artışı gelirse de ikramiye yüzde 22.58 yükselerek bin 225 lira 80 kuruşa ulaşacak. Kurban Bayramı 31 Temmuz- 3 Ağustos arasına denk geliyor. 30 Temmuz Perşembe de arife günü. Buna göre ikramiye, erkene çekme durumu olmazsa 27-30 Temmuz'da ödenecek.
2020 SSK SGK ve Bağ-Kur güncel emekli maaşı ne kadar olacak?
Milyonlarca memurun-emeklinin Temmuz zammı 5 aylık enflasyona göre yüzde 4.57 çıktı. En düşük emekli maaşı esnafta bin 865, memurda 2 bin 782, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 208 liraya yükselirken, kesin oran için 1 veri kaldı. Yaklaşık 3.2 milyon memur ve 12.8 milyon emeklinin Temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs enflasyonunu açıkladı, Temmuz zammının ipuçları geldi.
5 AYDA FARK ÇIKTI
Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 4.57 olarak gerçekleşti. Yani 5 aylık enflasyona göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 4.57 olurken, memurlara ve emeklilerine de yüzde 4'lük artışa ilaveten yüzde 0.57 fark oluştu.
Buna Haziran ayı enflasyon verisi eklenecek, zam oranları belli olacak. Haziran enflasyonuna göre zam oranı artacak ya da azalacak. Şu ana kadar oluşan yüzde 4.57'lik artışa göre; 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda taban maaş 2 bin 111 liradan 2 bin 208 liraya çıkacak. Memur emeklilerinde 2 bin 661 liradan 2 bin 782 liraya yükselen en düşük maaş, esnaf emeklilerinde ise bin 784 liradan bin 865 liraya ulaşacak.
GİYİM ARTIŞTA BİRİNCİ
Tüketici Fiyat Endeksi Mayıs'ta aylık bazda yüzde 1.36, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yüzde 1.54 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11.39, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 5.53 oldu. Ana harcama gruplarında aylık bazda en yüksek artış yüzde 6.85 ile giyim ve ayakkabıda kaydedildi. Mayıs'ta en yüksek fiyat artışı yüzde 40.87 ile çilekte görülürken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 51.37 ile sivri biber oldu. Analistler, enflasyonda yılın ikinci yarısında tek hane bekliyor.
2020 KURBAN BAYRAMI HANGİ TARİHTE?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2020 dine günler takvimde yer alan bilgilere göre, Kurban Bayramı 2020 yılında temmuz ve ağustos aylarına denk geliyor. 31 Temmuz günü başlayan Kurban Bayramı 3 Ağustos günü son bulacak. Kurban Bayramı tatil günleri ise henüz belli değil. Güncel bilgiler gelince haberimizde yer alacaktır.
Kurban Bayramı Arifesi: 30 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 1. Gün:31 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı 2.Gün:1 Ağustos Cumartesi
Kurban Bayramı 3.Gün:2 Ağustos Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün:3 Ağustos Pazartesi