Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ile bir toplantı yaptığını ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, fabrikanın kısa sürede temelinin atılacağının müjdesini verdi.
"PLAN VE KARAR NOKTASINDA SIKINTIMIZ YOK"
Bursa Büyükşehir Belediyesi imar ekibinden BUSKİ genel müdürüne, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkililerinin her bulunduğu toplantının ekran üzerinden 2 saat sürdüğünü belirten Aktaş, "Fabrikanın zemin çalışmalarından su ihtiyacına, yol çalışmalarından kamulaştırmaya kadar bir çok konu ele alındı. Yaklaşık 40 milyon liralık dere ıslahı var. Plan ve karar noktasında sıkıntımız yok. Her türlü desteği vereceğiz. Hemen yapılması gereken birkaç konu var. fabrikanın hayata geçene kadar bağlantı yolu ilave var. kamulaştırma var. Yapımıyla beraber 60 milyon liralık bir iş. Ana akslar, köprülü kavşak yol Ulaştırma Bakanlığına ait. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu da çıktı" dedi.
YERLİ OTOMOBİLİN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ
TOGG'dan açıklanan bilgilere göre kendine has çizgilere sahip olan araç, dünyanın önde gelen otomobil güvenlik testi kuruluşlarından EuroNCAP'in standartlarını tam olarak karşılayabilecek. Yetkililer, yerli otomobilin 2022 yılında EuroNCAP testlerinden 5 yıldız ile ayrılmasını bekliyor. Bunun dışında otomobilin öne çıkan bazı yönleri şöyle:
YERLİ OTOMOBİL İNTERNETE SÜREKLİ OLARAK BAĞLI OLACAK
İleri seviye otonom sürüşe imkan tanıyacak
30 dakikadan az sürede %80'e kadar şarj olabilecek
Sıfır emisyon sayesinde gelecek kuşaklar için temiz bir dünya bırakacak
İleri teknolojik özellikleri ile küresel pazara hitap edecek
YERLİ OTOMOBİLİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Yerli otomobilin özellikleri, Türkiye'nin şartlarına uygun olarak yüksek menzil ve hızlı doldurulabilen batarya ile öne çıkıyor. Türkiye'nin otomobilinin şu an için 2 farklı motor seçeneği bulunuyor.
Birinci seçenekte 200 beygir güç üretebilen motor bulunuyor ve araç 0'dan 100 km/s hıza 7,6 saniyede ulaşıyor. İkinci seçenekte ise 2 motor bulunuyor ve 400 beygir güç üretebilen motorla araç 0'dan 100 km/s hıza 4,8 saniyede ulaşıyor. Kısacası her iki model de Türkiye'de şu anda yollarda olan fosil yakıtlı muadillerinden çok daha hızlı olacak. Yerli otomobilde araçların ulaşabileceği maksimum hız, güvenlik nedeniyle 180 km/s'ye sabitlenecek.
Yerli otomobilin bataryasında da motor gücünde olduğu gibi iki farklı seçenek yer alıyor. İlk seçenekte araç tek şarj ile 300 kilometre gidebilecek. İkinci seçenekte ise yerli otomobilin menzili 500 kilometreye kadar çıkacak. Aynı zamanda aracın içerisinde yer alan rejeneratif frenleme teknolojisi sayesinde sürücüler fren yaptıkça enerji geri kazanımıyla batarya şarj olabilecek. Yerli otomobilin bataryasının %80 şarja ulaşması için 30 dakikadan az bir süre yeterli olacak. Yani yerli otomobil, ZES'in İstanbul, Ankara, Adana, Trabzon, gibi birçok ilde bulunan elektrikli araç şarj istasyonlarında kolaylıkla şarj edilebilecek. ZES'in 2020 yılı şarj istasyonları listesinde 100'den fazla nokta yer alıyor. Ayrıca aracın çıkış tarihine kadar bu sayı artacak ve kullanıcılar diledikleri noktada araçlarını şarj edebilecek.
Yerli otomobilin bir diğer önemli özelliği ise internet bağlantısı. Akıllı telefonlardan alışık olduğumuz 4.5G teknolojisinin yanı sıra 5G teknolojisiyle de internete bağlanabilecek olan araç, uzaktan müdahale edilmesine ya da sürücülere haber verilmesine olanak tanıyacak. Böylece acil durumlar hakkında sürücüler bilgi edinebilecek ya da afet gibi durumlarda yapılacak yazılım güncellemeleri ile hız sınırlarını kaldırmak gibi önemli değişiklikler yapılabilecek. 2018 yılında Tesla, Michael Kasırgası etki alanında yaşayan araç sahiplerinin menzilini bir güncelleme ile arttırmıştı.
YERLİ OTOMOBİL NEREDE ÜRETİLECEK?
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun aktardığı bilgilere göre otomobil, Bursa'nın Gemlik ilçesinde üretilecek. 2021 yılında tamamlanacak olan fabrikada 2 SUV, 1 MPV, 1 sedan ve 1 hatchback model üretilecek. Toplam 4 binden fazla insanın istihdam edilmesi beklenen fabrikanın yılda 150 binden fazla araç üretmesi planlanıyor.
YERLİ OTOMOBİL NE ZAMAN ÜRETİLECEK?
TOGG'un açıklamalarına göre yerli otomobil 2022 yılında piyasaya sürülecek. İlk etapta C segmenti SUV aracın satışa sürülmesi bekleniyor. Kalan dört model ise kısa süre içerisinde satışa sunulacak.
YERLİ OTOMOBİL NE KADAR OLACAK?
TOGG'un açıklamalarına göre yerli otomobil, makul düzeyde bir fiyatla satışa sunulacak. Ancak şu an için net bir fiyat paylaşılmadı. Tahminlere göre diğer markalara ait C sınıfı elektrikli araçların fiyatlarına paralel olacak. Ek olarak yedek parça gibi satış sonrası hizmetlerde de rekabetçi olacağı düşünülüyor.