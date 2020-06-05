

Yerli otomobilin bir diğer önemli özelliği ise internet bağlantısı. Akıllı telefonlardan alışık olduğumuz 4.5G teknolojisinin yanı sıra 5G teknolojisiyle de internete bağlanabilecek olan araç, uzaktan müdahale edilmesine ya da sürücülere haber verilmesine olanak tanıyacak. Böylece acil durumlar hakkında sürücüler bilgi edinebilecek ya da afet gibi durumlarda yapılacak yazılım güncellemeleri ile hız sınırlarını kaldırmak gibi önemli değişiklikler yapılabilecek. 2018 yılında Tesla, Michael Kasırgası etki alanında yaşayan araç sahiplerinin menzilini bir güncelleme ile arttırmıştı.

YERLİ OTOMOBİL NEREDE ÜRETİLECEK?

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun aktardığı bilgilere göre otomobil, Bursa'nın Gemlik ilçesinde üretilecek. 2021 yılında tamamlanacak olan fabrikada 2 SUV, 1 MPV, 1 sedan ve 1 hatchback model üretilecek. Toplam 4 binden fazla insanın istihdam edilmesi beklenen fabrikanın yılda 150 binden fazla araç üretmesi planlanıyor.