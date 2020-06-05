Swap nedir? Swap ne demek? Swap anlaşması ne anlama geliyor?

Swap nedir? Swap ne demek? Swap anlaşmasının gündeme gelmesiyle birlikte ekonomiyle ilgilenen vatandaşlar da swap anlaşması ne demek sorusuna yanıt arıyor. Ekonomistlerle bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Merkez Bankası'nın swap konusunda yoğun teknik çalışmalar yürüttüğünü ifade etti, Albayrak son haftalarda büyük grupların Türkiye'de üretim yapma konusunda görüşmelerde bulunduğunu açıkladı.

SWAP ANLAŞMASI AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomistler ve gazetecilerle bir araya geldi. Buradaki konuşmasında swap görüşmelerinin devam ettiğini belirten Albayrak; "Merkez Bankası çok yoğun teknik çalışmalar yürütüyor. Süreç bizi bu konuyu hızlandırmaya itti" yorumunu yaptı. Bakan Albayrak, istihdam konusunda "çok ciddi" bir paketin hazırlandığını duyurdu.