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    • Ekonomi
    • 05.06.2020 11:39
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    • 05.06.2020 11:43
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    Son dakika: 'tan 'da kritik toplantı

    , normalleşme sürecine ilk adımın ardından önemli toplantılarına hız kesmeden devam ediyor. Albayrak, gazeteciler ve ekonomistlerle buluşuyor. Bakan Albayrak'ın Dolmabahçe'de gerçekleştireceği toplantıda corona virüs sürecinde yapılan destekler, kamu bankalarının kredi paketi hamleleri ve önümüzdeki dönemde ekonomide atılacak adımlara ilişkin değerlendirme yapması bekleniyor.

    Bakan Albayrak'tan İstanbul'da kritik toplantı

    Son dakika haberi... Dolmabahçe'de gerçekleşen buluşmada neler konuşulacağına ilişkin A Haber canlı yayınında Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem ve A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner açıklamalarda bulundu.

    Bakan Albayrak geçtiğimiz günlerde banka genel müdürleri ile de bir toplantı yapmış ve sonrasında "COVİD-19 salgını dönemi ve normalleşme sürecine ilişkin bankacılık sektörümüzün durumunu, karşılıklı beklentileri ele aldığımız verimli bir toplantı gerçekleştirdik." açıklamasında bulunmuştu.

    Haberler Ekonomi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan İstanbul'da kritik toplantı
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