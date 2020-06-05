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    • 05.06.2020 09:48
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    Son dakika: lerle ilgili flaş değişiklik! 'de yayımlandı!

    Yurt dışında yaşayan kişilerin ’de yabancı ülke sürücü belgesi ile araç kullanımlarına ilişkin düzenleme ’de yayımlandı. Buna göre, Türk vatandaşı olup yabancı ülke e sahip olanlar Türkiye'ye girdikleri andan itibaren 2 yıl araç kullanabilecekler. 6 aydan fazla Türkiye'de bulunanlar ise araç kullanırken dış temsilcilikler ya da noter tarafından onaylanmış Türkçe tercümeli sürücü belgesini yanında bulunduracak. İşte detaylar…

    Ehliyetlerle ilgili flaş değişiklik!

    i olan herkesi ilgilendiren karar 'de yayımlandı. Yurt dışında yaşayan ve yabancı sürücü belgesine sahip olan kişilerin 'de araç kullanma şartları değişti.

    Buna göre Türk vatandaşı olup yabancı ülke ehliyete sahip olanlar Türkiye'ye girdikleri andan itibaren 2 yıl araç kullanabilecekler. 6 aydan fazla Türkiye'de bulunanlar ise araç kullanırken dış temsilcilikler ya da noter tarafından onaylanmış Türkçe tercümeli sürücü belgesini yanında bulunduracak. İki yılın bitmesi ile birlikte araç kullanmaya devam etmek için Türk ehliyeti ile ehliyetini değiştirmesi gerekecek.

    Yabancı ülke vatandaşları ise mevcut ehliyetleri ile Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra sadece 6 ay araç kullanabilecek. 6 ayın sonunda yabancı sürücü belgelerini Türkiye'nin sürücü belgesi ile değiştirmek zorunda kalacaklar.

    Hürriyet'te yer alan habere göre, Resmi Gazete'de yayımlanan karar şöyle:

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