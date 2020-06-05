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    • 05.06.2020 09:42
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    Son dakika: ün varil fiyatı kritik seviyeyi aştı! 5 Haziran brent fiyatında son durum

    ün varili bugün saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,87 artışla 40,34 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda türü () ham ün varili 37,64 dolardan alıcı buldu.

    Brent petrolün varil fiyatı kritik seviyeyi aştı!

    ün varili haftanın son iş günü uluslararası piyasalarda 40,34 dolardan işlem görüyor.

    Dün 40,10 dolara kadar çıkan Brent ün varil fiyatı, günü 39,99 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,87 artışla 40,34 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda türü () varili 37,64 dolardan alıcı buldu.

    Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün 9 Haziran'da yapacağı toplantı öncesinde ve 'ın üretim kesintisi miktarı konusundaki belirsizlikleri fiyatları olumsuz etkiliyor.

    Ayrıca, Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak'ın gelecek ay küresel petrol piyasasında 5-6 milyon varil petrol arz açığı oluşacağı yönündeki açıklamaları da kesinti kararlarına ilişkin soru işaretlerini güçlendiriyor.

    Brent petrolde teknik olarak 40,38 ile 41,44 dolar aralığının direnç, 39,32 ile 38,26 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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