Evde bakım maaşı parası yatan iller 5 Haziran! Evde bakım paraları yattı mı?

5 Haziran evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım maaşları 5 Haziran gününde de sorgulanıyor. Evlerinde bakım ihtiyaç duyan yaşlı veya engelli kişiler için ödenen evde bakım parası, her gün yeni iller için yatırılmaya devam ediyor. 2019 yılında 1.384 lira tutarındaki evde bakım desteği, 2020 yılında 1.460 liraya yükseltilmişti. Haziran ayının gelmesiyle birlikte evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığı da merak ediliyor. İşte, evde bakım maaşı sorgulama ekranı!

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER!

5 Haziran itibariyle bakım maaşları henüz yatırılmaya başlanmadı. Maaşlar yatırıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz. Önümüzdeki haftadan itibaren maaşların yatırılmaya başlaması bekleniyor.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

2020 yılında evinde hasta, engelli ya da yaşlı vatandaşlara bakan 1. derecedeki yakına ödenen evde bakım maaşlarına zam geldi. 2022 engelli aylıkları; Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 509 liradan 536, yüzde 70 üstü engeli olanların da 763 liradan 804 liraya ulaşabilecek. 1.384 lira tutarındaki evde bakım desteği, 1.457 liraya çıkabilecek. Engelli bir bireyin maaş alabilmesi için maddi durumunun kötü olması yani fakir olması, muhtaç ve kimsesiz olması gerekmektedir. 2022 aylığı olarak bilinen engelli maaşları için başvurular Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakıflarına yapılmaktadır.

2022 engelli aylıkları; Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 509 liradan 536, yüzde 70 üstü engeli olanların da 763 liradan 804 liraya ulaşabilecek. 1.384 lira tutarındaki evde bakım desteği, 1.457 liraya çıkabilecek.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım maaşı nasıl sorgulanır: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın E-Devlet kapısında yer alan sayfası üzerinden görüntülenebilen evde bakım maaşı ödeme bilgileri, aynı zamanda Ziraat Bankası üzerinden de SMS ile sorgulanabiliyor.

Maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden alanlar, büyük harflerle BAKIYE yazıp 4747'ye göndererek maaşlarının yatıp yatmadığı hakkında bilgi sahibi olabiliyor.

Maaşlar ne zaman yatıyor: Evde bakım yardımı her ay yatırılmakta olup, normal dönemde her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılmaktadır.

Adres değişikliği yaparken aman dikkat: Engellinin ikametgâh adresinin değişmesi hâlinde, yeni ikametgâh adresinin akrabası tarafından en geç on beş gün içinde il müdürlüğüne bildirilmesi zorunludur. Aksi takdirde sorumlular hakkında hukuki veya idari işlem yapılır.

Evde bakım yardımını alamayan ne yapacak: Evde Bakım Yardımına ilişkin iş ve işlemler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından yürütülmektedir. Yardımın güncel durumu İl Müdürlüklerinden öğrenilebilmektedir.

Bununla birlikte süreli raporu bulunanlar için rapor süresinin dolması, adres değişikliği, gelir durumu değişikliği gibi sebepleri olabilmektedir.