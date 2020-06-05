Hemşire Nasıl Olunur?

Sağlık alanında çalışan ve bu hizmetleri veren personellerde eğitim şartı aranır. Hemşire olmak isteyen kişilerin gereken eğitimleri alması gerekir. Adaylar sağlık meslek liseleri, hemşirelik yüksekokulları ile sağlık yüksekokullarının 'hemşirelik' bölümlerinde eğitim almalıdır. Ayrıca sağlık bilimleri fakültelerinde ve sağlık hizmetleri programlarında da eğitim alınabilir. Üniversite eğitimini tamamlayan hemşire adayları daha sonra özel sektöre giderek sınavsız bir şekilde iş bulabilir ve çalışabilir. Ancak devlette hemşire olarak çalışabilmek için KPSS'ye girmek, yüksek puan almak ve atanmak gerekmektedir. Personeller devlet ve özel hastanelerde, kliniklerde, aile hekimliklerinde, okullarda çalışabilir.

Hemşire olmak isteyen adayların üniversite eğitimi alması şarttır. Lisans eğitimi veren üniversitelerin 4 yıllık Hemşirelik ve sağlık hizmetleri bölümlerinden mezun olan adaylar hemşire olabilir. Sağlık Meslek Lisesinden mezun olan adaylar ise 'yardımcı hemşire' olmaktadır. O adaylar üniversite eğitimi alarak hemşire olmaya hak kazanır. Bu kapsamda eğitim alacakları okulları araştırırken hemşirelik puanları kontrol edilmeli ve hemşirelik dersleri ile ilgili bilgi toplanmalıdır.