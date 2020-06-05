İstanbul Üniversitesi, KPSS (B) grubu puan sıralamasını esas almak şartıyla 542 Sözleşmeli Personel alımı yapıyor. İstanbul Üniversitesi Resmi Gazete'de yayımladığı ilan ile bünyesine 542 kişilik alım için başvuruları başlattı. Peki Nasıl başvuru yapılacak? Şartlar nedir? İstanbul Üniversitesi Alımları için başvurular İnternet ortamında yapılacaktır. Adaylar pbys.istanbul.edu.tr/basvuru adresine giriş yaparak kayıt olma işlemini tamamladıktan sonra başvuru yapabilirsiniz. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
BAŞVURU EKRANI AÇILDI!
İstanbul Üniversitesi personel alımı ilanı 5 Haziran 2020 tarihi itibari ile Resmi Gazete'de yayımlanarak başvuru süreci başlamış olup en geç 15 gün içerisinde yani 20 Haziran 2020 tarihine kadar başvurular yapılması gereklidir.
Başvurular, https://pbys.istanbul.edu.tr/basvuru adresinden online olarak yapılacaktır. Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından kurum tarafından teyit edilecektir.
542 SAĞLIK PERSONELİ ALIMI YAPILACAK!
İstanbul Üniversitesi bünyesine 542 kişilik kadro ile 9 farklı kadroda sağlık personeli alımı yapacak. İşte alım yapılacak kadrolar.
455 Hemşire,
10 Biyolog,
4 Diyetisyen,
5 Fizyotrapist,
10 Laboratn,
25 Sağlık Teknikeri,
5 Röntgen teknisyeni,
3 Psikolog,
25 Diğer Sağlık Personeli
KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
COVİD-19 nedeni ile İstanbul ilinde ikamet ediyor olmak ( İstanbul Personel Alımı kapsamında ),
Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,
Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,
Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,
Haftalık 40 saatlik çalışmayı kabul etmiş olmak,
Ayrıca özel olarak ise, 2018 yılında ÖSYM tarafından yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lise mezunları için KPSSP94. Ön Lisans mezunları için KSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmak,
Alım yapılacak pozisyonda eğitimini tamamlamış olmaları gereklidir.
NASIL BAŞVURU YAPILACAK?
İstanbul Üniversitesi Alımları için başvurular İnternet ortamında yapılacaktır. Adaylar pbys.istanbul.edu.tr/basvuru adresine giriş yaparak kayıt olma işlemini tamamladıktan sonra başvuru yapabilirsiniz.
Üniversitenin Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde giderleri Özel Bütçeden ve Döner Sermaye gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası sözleşmeli personel alımı için oluşturulan başvuru formunu doldurmak için Giriş yapmalısınız.
Eğer daha önce giriş yapmadıysanız "Kayıt Ol" linkine tıklayınız.
Parolanızı unuttuysanız ya da değiştirmek istiyorsanız "Parolamı Unuttum ?" linkine tıklayınız.
Kayıt olmada problem yaşıyorsanız pbys.destek@istanbul.edu.tr ye mail atabilirsiniz.
Hemşire Nasıl Olunur?
Sağlık alanında çalışan ve bu hizmetleri veren personellerde eğitim şartı aranır. Hemşire olmak isteyen kişilerin gereken eğitimleri alması gerekir. Adaylar sağlık meslek liseleri, hemşirelik yüksekokulları ile sağlık yüksekokullarının 'hemşirelik' bölümlerinde eğitim almalıdır. Ayrıca sağlık bilimleri fakültelerinde ve sağlık hizmetleri programlarında da eğitim alınabilir. Üniversite eğitimini tamamlayan hemşire adayları daha sonra özel sektöre giderek sınavsız bir şekilde iş bulabilir ve çalışabilir. Ancak devlette hemşire olarak çalışabilmek için KPSS'ye girmek, yüksek puan almak ve atanmak gerekmektedir. Personeller devlet ve özel hastanelerde, kliniklerde, aile hekimliklerinde, okullarda çalışabilir.
Hemşire olmak isteyen adayların üniversite eğitimi alması şarttır. Lisans eğitimi veren üniversitelerin 4 yıllık Hemşirelik ve sağlık hizmetleri bölümlerinden mezun olan adaylar hemşire olabilir. Sağlık Meslek Lisesinden mezun olan adaylar ise 'yardımcı hemşire' olmaktadır. O adaylar üniversite eğitimi alarak hemşire olmaya hak kazanır. Bu kapsamda eğitim alacakları okulları araştırırken hemşirelik puanları kontrol edilmeli ve hemşirelik dersleri ile ilgili bilgi toplanmalıdır.