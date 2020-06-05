Otomobil sahibi olmak isteyenler bir yandan taşıt kredisindeki güncel oranları öğrenmek için araştırma yaparken bir yandan da firmaların yaptığı kampanyaları takip ediyor. Araç satın almak isteyenlerin gözü ve kulağı sıfır araç kampanyalarında. 2020 Haziran ayı itibariyle otomobil firmaları müşteri çekmek için çeşitli kampanyalar yapıyorlar. Gerek sıfır araçta bazı fiyat indirimleri gerekse uygun vadeler düzenleyerek, sıfır faiz kampanyaları yaparak araç almak isteyenleri yakalamak istiyorlar. İşte Haziran ayı Renault, Ford, Honda, Nissan, Toyota, Fiat, Hyundai otomobil fırsatları ve sunulan avantajlar... son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
HONDA'DAN HAZİRANA ÖZEL FIRSAT
Honda, haziran ayında tüm Civic Sedan modellerine özel sunduğu kredi kampanyasını sürdüreceğini açıkladı.
Honda'dan yapılan açıklamaya göre, Honda tutkunları tarafından yıllardır sabırsızlıkla beklenen, turbo motor performansını en üst düzeyde sunan 1.5 litre VTEC Turbo motorlu manuel Civic Sedan modeli de kampanya kapsamında yer alıyor.
Honda'nın kendi teknolojisi ile geliştirerek fark yarattığı bu sürüş performansını sunan 1.5 litre VTEC Turbo motorlu manuel Civic Sedan modelinde 'Herkes için güvenlik - Safety for everyone' yaklaşımının yansıması olarak aktif ve pasif güvenlik donanımları kullanıma sunuluyor. Güçlü ve yüksek verimlilik seviyesine sahip 1.5 litre VTEC Turbo motor 182 PS güç ve 240 Nm tork üreterek Civic'in sürüş keyfine katkıda bulunuyor. Bu motor seçeneği düz vites ile birlikte 0'dan 100 km/s hıza 8 saniyede ulaşmasını sağlıyor. Ayrıca ortalama 5,5 lt/100 km tüketim değeriyle yakıt tasarrufu da sağlayan sınırlı sayıdaki Honda Civic'te aktif Honda Sensing™ teknolojisi standart olarak yer alıyor.
Honda Sensing™ teknolojisi; fren desteğine sahip Çarpışma Hafifletici Fren Sistemi (Collision Mitigation Braking System), Şerit Takip Uyarı Sistemi, Şeritte Tutma Asistanı (Road Departure Mitigation), Şerit Koruma Destek Sistemi, düşük hızda takip özelliğine sahip Uyarlanabilir Hız Sabitleyici sistemi dışında ayrıca Kör Nokta Uyarı Sistemi, Çapraz Trafik Uyarı Sistemi, 130 ve 180 derece dışında kuş bakışı olmak üzere Çok Açılı Geri Görüş Kamerası ve Lastik Basınç İkaz Sistemi olmak üzere kapsamlı güvenlik donanımlarını beraberinde getiriyor.
Honda'nın artan müşteri talebini karşılamak için sınırlı sayıda satışa sunduğu bu özel versiyona sahip olmak isteyenler Haziran ayı boyunca 60 bin TL'lik kredi kullanımına 0,49 faiz oranı ile 18 ay taksit imkanından yararlanabiliyor. Bu oranlar aynı zamanda zengin donanımları, performansı ve yakıt verimliliği ile dikkat çeken tüm Civic sedan modellerinde geçerli oluyor.
Citroen Türkiye, haziran ayına özel çeşitli finansman kampanyaları sunuyor.
Citroen Türkiye'den yapılan yazılı açıklamaya göre, şirketin haziran ayı kampanyası kapsamında Citroen modellerine 111 bin TL'den başlayan fiyatlarla sahip olmak mümkün oluyor.
Üstelik seçili modellerde geçerli 40 bin TL için 48 ay yüzde 0,85 faiz ile ayda 1050 TL taksitli kredi imkanı veya 80 bin TL için 24 ay yüzde 0,89 faiz ile taksit ödemelerine eylülde başlanabilecek.
Kredi kullanmak istemeyen müşteriler için ayrıca 6 bin TL'ye varan nakit indirimi de sağlanıyor.
2020 Haziran Volkswagen Kampanyaları
Sizi bir Volkswagen sahibi yapacak cazip kampanyalar ve Volkswagen'inizi ilk günkü gibi korumanıza yardımcı olacak satış sonrası fırsatları şimdi Volkswagen Yetkili Satıcılarında sizleri bekliyor. İlginizi çeken kampanyaya veya fırsata hemen başvurmak ya da detaylı bilgi almak için talepte bulunabilirsiniz. Değer ve İlgi Merkezimiz (DİM), sizi 7 gün 24 saat boyunca sadece dakikalar içinde aramaktan ve bilgilendirmekten memnuniyet duyacaktır.
2020 Haziran Opel Kampanyaları
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YENİ CORSA 60.000 TL, 20 Ay, %0,69 kredi seçeneği
YENİ ASTRA HB 120.000 TL, 20 Ay, %0,69 kredi seçeneği
GRANDLAND X 120.000 TL, 20 Ay, %0,69 kredi seçeneği
CROSSLAND X 90.000TL, 20 Ay, %0,69 kredi seçeneği
ASTRA SEDAN 60.000 TL, 20 Ay, %0,69 kredi seçeneği
COMBO 120.000 TL, 20 Ay, %0,69 kredi seçeneği
INSIGNIA 120.000 TL, 20 Ay, %0,69 kredi seçeneği
2020 Haziran Toyota Kampanyaları
Hilux, şimdi 100.000 TL'ye 12 ay ve %0 finansman oranıyla!
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Otomatik Yanan Uzun Farlar
Karartılmış Arka ve Arka Yan Camlar
2020 Haziran Hyundai Kampanyaları
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2020 Haziran Ford Kampanyaları
Yüzde Sıfıra Varan Faiz Avantajından Faydalanın
Faiz farkı ödemeden, yeni bir Ford otomobil sahibi olun. Her Şey Dahil Finans Paketi kapsamında Kasko, Ford Güvence veya bakım paketi ile satın alımında geçerli; - Ford Fiesta ve Ford Focus Titanium model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 60.000 TL, 12 ay %01 faiz, - Ford Tourneo Courier Journey model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 72.000 TL, 36 ay, %0,49, - Ford Kuga, Ecosport, Focus Trend X Benzinli, S-Max ve Galaxy model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 60.000 TL, 24 ay, %0,792 faiz kampanyaları Ford yetkili satıcılarında.
TAŞIT KREDİ PAKETİ
Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.
İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere yüzde 0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sağlanacak. Azami 6 ay ödemesiz toplam azami 60 ay vadeli 2. el binek otomobil ve ticari taşıt kredilerinde azami limit 150 bin TL olacak. Kredi tutarı kasko değeri üzerinden öz kaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak olup 7 yaşa kadar olan taşıtlar kredilendirilecek.
Sıfır ve 2. el tüm taşıt kredilerinde asgari öz kaynak ve azami vade yasal sınırlamaları uygulanacak. Taşıt kredisi paketi için başvurular 5 Haziran'dan itibaren şubelere yapılabilecek.
KAMU BANKALARINDAN YENİ KREDİ DESTEK PAKETİNE DAHİL OLACAK FİRMALARA UYARI
Kamu bankaları, finansman imkanını ürün veya hizmetlerinde fiyat artışı olarak müşterilere yansıtan firmaların kredi paketi kapsamı dışına çıkartılacağını duyurdu.
Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'tan yapılan ortak açıklamada, küresel çapta toplum sağlığını tehdit eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ekonomik ve ticari şartları etkilenen hanehalkı ile üreticilere/firmalara destek olmak için kamu bankaları tarafından yeni ürün kredi paketleri oluşturulduğu ve 1 Haziran itibarıyla kamuoyu ile paylaşıldığı hatırlatıldı.
Açıklanan Sosyal Hayatı Destek, Tatil Destek, Taşıt Kredisi ve Konut Kredisi kredi paketleriyle yerli üretim yapan firmalara destek olunması ve firmalarla yapılacak anlaşmalar kapsamında müşterilerin ilgili sektörlerden alacağı ürün/hizmetleri uygun şartlarda finanse edebilmesinin amaçlandığı vurgulanan açıklamada, "Kredi kullandırım sürecinde, açıklanan kredi paketlerinin kapsamına ve amacına uygun olarak faaliyet gösteren firmalarla çalışılacak olup sunulan uygun finansman imkanını, ürün veya hizmetlerinde fiyat artışı olarak müşterilere yansıtan firma olması durumunda ilgili firmalar kredi paketi kapsamı dışına çıkartılacaktır. 27 Mayıs 2020 tarihinden itibaren fiyat artışı yapmış olan firmaların da ürün ve hizmet fiyatlarını artış öncesi seviyeye çekmeleri koşuluyla kampanyalara katılması ve bankalarımızla çalışmaları mümkün olabilecektir." ifadelerine yer verildi.