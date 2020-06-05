BİM 5 Haziran aktüel kataloğu fırsatları yine dikkat çekiyor. Her hafta Salı ve Cuma günleri Türkiye'nin 81 ilindeki şubelerinde çeşitli indirimli ürünleri stoklarla satışa sunan BİM'de bu hafta dikkat çeken pek çok indirim bulunuyor. Teknolojiden ev ürünlerine kadar geniş bir yelpazenin olduğu kataloğ merak konusu oldu. BİM marketler zinciri her hafta mağazalarına yeni ürünler getiriyor. BİM 5 haziran 2020 aktüel kataloğunda yer alan ürünler de belli oldu. Teknoloji severler için katalogda bir ürün dikkat çekiyor: Dijitsu 43" FHD Uydu Alıcılı Televizyon. Birkaç hafta boyunca çarşamba günleri satışa sunulan BİM aktüel kataloğu normalde olduğu gibi bu hafta da cuma günü satışa sunulacak. İşte BİM 5 Haziran aktüel kataloğu fırsatları. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de