BİM 5 Haziran aktüel kataloğu fırsatları yine dikkat çekiyor. Her hafta Salı ve Cuma günleri Türkiye'nin 81 ilindeki şubelerinde çeşitli indirimli ürünleri stoklarla satışa sunan BİM'de bu hafta dikkat çeken pek çok indirim bulunuyor. Teknolojiden ev ürünlerine kadar geniş bir yelpazenin olduğu kataloğ merak konusu oldu. BİM marketler zinciri her hafta mağazalarına yeni ürünler getiriyor. BİM 5 haziran 2020 aktüel kataloğunda yer alan ürünler de belli oldu. Teknoloji severler için katalogda bir ürün dikkat çekiyor: Dijitsu 43" FHD Uydu Alıcılı Televizyon. Birkaç hafta boyunca çarşamba günleri satışa sunulan BİM aktüel kataloğu normalde olduğu gibi bu hafta da cuma günü satışa sunulacak. İşte BİM 5 Haziran aktüel kataloğu fırsatları. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
BİM 5 HAZİRAN CUMA AKTÜEL KATALOĞU
DİJİTSU 43" FHD UYDU ALICILI TELEVİZYON
43"
109 cm
2 HDMI
Düz ekran
Wifi yok
2 Hoparlör sayısı
1920x1080 full HD
9,5 g ağırlığında
Ürün rengi siyah
Dahili uydu alıcılı
Uzaktan kumanda var
Usb girişi video ve resim oynatabilme
Class A enerji tüketimi
BİM FİYAT: 1.299 TL
BİM 2 HAZİRAN SALI AKTÜEL KATALOĞU
Tek Kişilik Pike 29,90 TL Çift Kişilik Pike 34,90 TL Erkek Polo Yaka Baskılı Tişört 23,50 TL Comfort Family Kadın Pijama Takımı 29,90 TL Dekoratif Masa Örtüsü 10,95 TL
Makara Seti 10'lu 7,95 TL Otantik Kilim Minder 7,95 TL Kadın Streç Kadın Ayakkabı 32,50 TL Erkek Streç Spor Ayakkabı 32,50 TL Esem Kadın Sandalet 27,90 TL
Emsan 7 Parça Granit Set 249 TL Emsan 5 Parça Çelik Tencere Seti 139 TL Emsan Karnıyarık Tenceresi 26 cm 119 TL Emsan 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 149 TL
Gezer Kadın / Erkek / Çocuk Plaj Terliği 9,95 TL 3 Boyutlu Saksı 0,70 Litre 3,50 TL 3 Boyutlu Saksı 1,40 Litre 4,50 TL 3 Boyutlu Saksı 5,3 Litre 9,90 TL 3 Boyutlu Saksı 7,3 Litre 14,50 TL 3 Boyutlu Saksı 4,11 Litre 9,90 TL Pilsan Kaydırak 99 TL Pilsan Mini Blok Oyuncaklar 19,90 TL Oyuncak Araba 6,95 TL Dede Boncuk Takı Seti 19,90 TL Eğitici Puzzle 30 Parça 9,95 TL Animasyon Balon Seti 6,95 TL
Oyun Hamuru Seti 19,90 TL İpek Serisi Hikaye Kitapları 3,95 TL Emsan 8 Parça Çelik Tencere Seti 299 TL Emsan Granit Tava 26 cm 75 TL Emsan 3 Parça Granit Set 119 TL