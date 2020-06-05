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    • 05.06.2020 21:32
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    duyurdu: lere 374 milyon lira destek ödemesi yapıldı

    Son dakika haberi... ve Pakdemirli, "Destek ödemesi olarak lerimizin hesabına bugün saat 18.00 itibarıyla 374 milyon lira yatırıldı" dedi.

    Çiftçilere 374 milyon lira destek ödemesi!

    Türkiye, koronavirüs salgınıyla mücadele döneminde de sine desteğini esirgemedi. ve Pakdemirli, "Destek ödemesi olarak çiftçilerimizin hesabına bugün saat 18.00 itibarıyla yatırıldı" dedi.

    374 MİLYON TL DESTEK
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    "Fark Ödemeleri kapsamında; Yağlı Tohumlar desteği olarak 49.946 çiftçimize 340 Milyon TL, Hayvancılık Destekleri kapsamında Hayvan Hastalıkları Desteği olarak 1.131 üreticimize 27 Milyon TL, Hayvan Genetik Kaynaklarının Yerinde Korunması Projesi desteği kapsamında 468 çiftçimize 3,6 Milyon TL, olmak üzere, toplamda 374 Milyon TL destekleme ödemesi, bugün saat 18:00 itibari ile çiftçilerimizin hesaplarına yatırılmıştır" dedi.

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