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    • Ekonomi
    • 04.06.2020 14:20
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    • 04.06.2020 14:28
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    'tan ye açıklaması: "400 Milyon TL’yi aştı"

    Salgınla mücadele sürecinde verilen ekonomik lere ilişkin bir paylaşımda bulunan , " sürecinde de lerimizin yanındaydık. Hububat üretimi ve pancar küspesi için toplam 400 Milyon TL’yi aşan avans desteğinde bulunduk." dedi.

    Bakan Albayrak'tan çiftçiye destek açıklaması
    , sürecinde yapılan ekonomik lere ilişkin bir paylaşımda bulundu.

    Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Pandemi sürecinde de çiftçilerimizin yanındaydık. Hububat üretimi ve pancar küspesi için toplam 400 Milyon TL'yi aşan avans desteğinde bulunduk. Çiftçilerimizden ilk hasadı Türkşeker almaya başladı. İnşallah, ülkemizin her karış verimli arazisini ürünsüz bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

    Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan çiftçiye destek açıklaması: "400 Milyon TL’yi aştı"
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